Juni zwischen 10 und 19 Uhr die Borgfelder Heerstraße und die Borgfelder Landstraße (ab Ortsamt) in eine große, bunte Aktions- und Flaniermeile. Das Fest für Anwohner und Freunde des grünen Stadtteils wird wieder vom Bürgerverein Borgfeld ausgerichtet.

Geschätzte 7000 Besucher werden wieder erwartet und auch dieses Jahr versprechen die Veranstalter hochsommerliche Feierlaune und gut 1,5 Kilometer Stände von Borgfelder Geschäftsleuten, Gewerbeausstellern, Schaustellern, Foodtrucks sowie Vereinen und Einrichtungen warten auf die Besucher aller Generationen.

„Dieses Jahr haben wir neue Höhepunkte wie die WM-Übertragung, ein Fußballfeld für kleine Fußballfans und das Schulrockfestival ausgedacht“, berichtet das vierköpfige Organisationsteam. Junge Bremer Schulbands werden hier gegeneinander antreten und die Bühne rocken. Wie schon 2017 wird auch ein großer Familienflohmarkt mit über 100 Ständen (Sonntag) für Abwechslung sorgen.

Die Vorbereitungen fürs Fest laufen bereits auf Hochtouren. Derzeit wird mit voller Kraft geplant, und organisiert, um alles im Juni fertig zu haben. Fest steht, am Sonnabend um 16 Uhr wird das Fest offiziell von Christian Weber, Präsident der Bremischen Bürgerschaft, eröffnet. Ebenso präsentieren sich selbstverständlich die ansässigen Borgfelder Geschäftsleute mit Sonderaktionen, Verkostungen und Spezialangeboten am Sonnabend und am verkaufsoffenen Sonntag (14 bis 18 Uhr). Die Interessengemeinschaft der Borgfelder Kaufleute „IN Borgfeld“ wird sich mit eigener Hüpfburg und einem Infostand präsentieren und ihr Konzept zur Stärkung der Borgfelder Wirtschaft vorstellen. Am Sonnabendnachmittag wird zudem der Radiomoderator und Autor Winfried Hammelmann aus seinem 2018 erschienen Buch „Zeit für Wolke 7“ im Kinderbuchladen Borgfeld eine Lesung veranstalten.

Auch eine kleine Gewerbesschau sowie ein Start-up-Market – zum Beispiel mit biologischen Gewürzen von Yummy Organics (https://yummy-organics.de), afrikanischen Soßen von Mummys Best (https://www.facebook.com/Mummys-Best-1469228559985755/) und frischem Röstkaffee von der Tiefschwarz Rösterei aus Wildeshausen (http://shop.tiefschwarz-kaffee.com), Kochkursen von Karolina Lucht – sind vorgesehen. Diese brandneuen Unternehmen werden ihre Produkte den Besuchern präsentieren und diese verkostet lassen.

Wie in 2017 ist auch wieder ein Netzwerktreffen für Gewerbetreibende aus Borgfeld mit lockerem Kennenlernen und Austausch am Sonnabendabend geplant.

Auf der großen Bühne vor REWE, die dieses Jahr vom WESER-KURIER gesponsert wird, sind Livemusik und Shows geplant. Hier findet das attraktive Bühnenprogramm mit Tanzshow der Tanzschule Picasso und Fashionshow des Frisörs Querschnitt und des Damenmodegeschäfts A’riva Mode statt. Musikalisch ist an beiden Tagen geplant: Sax & Friends (Sonnabendabend), The Blue Flames Trio (Sonntag Frühschoppen) und Hensen & Blanke (Sonntagmittag).

Für die Kinder gibt es außerdem einen Kinderschminkpavillion, an dem sich die Kleinen in Einhörner, Tiger oder ihre Lieblingshelden verwandeln lassen können. Ponyreiten, Riesenrutsche, Kinderkarussell, Entenangeln, Hüpfburg und vieles mehr. Auch an die Jugendlichen wurde gedacht, hier begeistern eine zehn mal sechs Meter große und übernetze Fußballfläche, Wasserräder, Trike Ausfahrt zugunsten von Löwenherz und Bungee Jumping.

Aber auch die großen Besucher kommen nicht zu kurz. Der Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen ab 10 Uhr mit musikalischer Untermalung. Das Shoppingvergnügen wird durch den verkaufsoffenen Sonntag (14 - 18 Uhr) verlängert. Losverkäufer werden umher laufen und Lose für die beliebte Tombola verkaufen. Es warten tolle Gewinne wie eine Kremserfahrt und eine Heißluftballonfahrt.

Für das leibliche Wohl sorgen verschiedene Foodtrucks. Fleisch- und Gemüsespieße von „Die Spiesser“, saftige Burger vom „Burgerhaus“, bunt gefüllte Eierwaffeln von „Weegle“, Bio-Eis Snuten Lecker von „Kaemena“, Fischbrötchen, frische Nudelgerichte von der „Nudelei“, Kaffespezialitäten von der Rösterei „Tiefschwarz“ aus Wildeshausen, Bratwurst und Pommes von „Bruns“, Rohkostsäfte von „Pressgut“, Bio-Pizza und hausgemachte Limonaden wie auch Golden Milk von „Biten“.

Am Sonntag wartet auf die Borgfelder am Spätnachmittag ein besonderer Abschluss. Das WM-Spiel Deutschland gegen Mexiko wird ab 16.30 Uhr auf einer professionellen Großbildleinwand übertragen. Alle Fußballfans sind eingeladen hier bei kühlem Bier und Snacks mit ihrer deutschen Mannschaft bis 19 Uhr mitzufiebern. Der Juni kann kommen und wird den Borgfelder Sommer 2018 hoffentlich mit vielen Sonnenstunden erfreuen.

Wer beim „Borgfelder Sommer“ mitmachen möchte oder Fragen hat, kann sich gerne melden. Ansprechpartner Kaufleute: Herr Lesemann (stlesemann@aol.com) Ansprechpartner Bühne: Herr Harreß (fharress@ebh.com) Ansprechpartner Schausteller: Herr Neumann-Mahlkau (gernot.neumannmahlkau@oaborgfeld.bremen.de) Ansprechpartner Flohmarkt: Frau Meyer (kinderflohmarkt-borgfeld@gmx.de) Ansprechpartner Presse/Marketing: Frau Meyer (hallo@in-borgfeld.de).