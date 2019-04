Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich selbst eine Facebook-Pause verordnet. (Gudrun de Maddalena)

Der Grünen-Politiker und Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer wird bis zur Europawahl am 26. Mai seine Facebook-Aktivitäten ruhen lassen. Mit einem Beitrag zur Außendarstellung Deutschen Bahn hatte er zuvor einen Shitstorm ausgelöst, indem er behauptete, die in einer Anzeige abgebildeten Personen würden nicht die „gesellschaftliche Realität“ in Deutschland darstellen. Auf den Werbefotos waren unter anderem der in Ghana geborene TV-Koch Nelson Müller sowie Ex-Formel-1-Pilot Nico Rosberg zu sehen.

Mit seiner Facebook-Pause reagierte der 46-jährige auf massive Kritik, ihm wurde insbesondere ein rassistischer Unterton vorgeworfen. „Selbstkritisch muss ich aber anerkennen, dass ich mal wieder einen Fehler gemacht habe: zu wenig nachgedacht, zu schnell gepostet“, schrieb Palmer, der damit einen ähnlichen Schritt wählt wie sein Parteikollege Robert Habeck. Der Grünen-Chef hatte nach einem Fauxpas nebst Shitstorm sogar sämtliche Social-Media-Konten gelöscht.

Auch Grünen-Chef Robert Habeck hat schlechte Erfahrungen mit den sozialen Medien gesammelt. Er löschte als drastische Konsequenz seine Profile bei Facebook und Twitter. (2018 Getty Images)

Vor seiner Ankündigung teilte Boris Palmer noch mit, nicht ins „Promi Big Brother“ einziehen zu wollen. Nach einer entsprechenden Anfrage von SAT. 1 hatte er zunächst auf Facebook darüber abstimmen lassen, ob er der Einladung folgen soll. Auch diese Aktion lässt sich unter „Reichweitensteigerung“ verbuchen. Denn Palmer hatte dem Sender bereits am 12. April abgesagt: „Die Leute, die mich zur Strafe für Meinungsäußerung in den Container stecken wollen, muss ich also enttäuschen“ - ein recht eindeutiger Bezug auf Palmers „Meinung“ zu den Fotos der Deutschen Bahn.