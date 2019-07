Brad Pitt bei der Premiere von "Once Upon a Time in Hollywood" in Cannes. Foto: Joel C Ryan (Joel C Ryan / dpa)

Hollywood-Star Brad Pitt (55, „Fight Club“) will etwas kürzertreten. Er werde immer weniger machen, sagte er im Magazin „GQ Australia“. „Ich glaube wirklich, dass es insgesamt ein Spiel für jüngere Männer ist.“

Zwar gebe es herausragende Rollen für ältere Charaktere, doch es werde eine „natürliche Auswahl“ geben. Pitt sagte: „Ich bin hinter der Kamera auf der Produzentenseite und genieße das sehr.“

Bezogen auf den Erfolg der Streaminganbieter sagte Pitt, er finde es großartig, dass viele talentierte Drehbuchautoren, Regisseure und Schauspieler dadurch eine Chance erhielten, die sie sonst vielleicht nicht bekommen würden. Er glaube aber nicht, dass die herkömmliche Filmindustrie dadurch dem Untergang geweiht ist: „Ich denke, dass es genug Platz für beides gibt. Aber vielleicht bin ich auch ein Dino und weiß es nur nicht. Und der Komet ist schon auf dem Weg“.

Ab 15. August ist der Schauspieler in „Once Upon a Time in Hollywood“ in den deutschen Kinos zu sehen. Regisseur Quentin Tarantino holte für seinen in Los Angeles angesiedelten Film zur Zeit der Hippie-Revolution außer Pitt Stars wie Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Kurt Russell und Margot Robbie vor die Kamera. (dpa)