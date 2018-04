Die eigentliche Arbeit habe erst am Dienstag begonnen, so Menzel. Erste Befragungen hätten die Ermittler vom 1. Fachkommissariat in Verden bereits am Sonnabend, während der Nacht des Brandes, und am Sonntag vorgenommen. Dies sei jedoch noch nicht ausreichend. Mit einem Ergebnis rechnet Menzel nicht so bald, Brandermittlungen seien immer aufwendig. Heinz Riepshoff, Landesbeauftragter der Interessengemeinschaft Bauernhaus, hat unterdessen Belege dafür gefunden, dass es sich bei dem abgebrannten Haus um eines der ältesten in Verden handelt. Gebaut worden sei es wohl im 16. Jahrhundert. Er kritisiert, dass die Stadt die historischen Bauten nicht kartiert und erfasst hat.