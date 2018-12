Hintergrund

Brandschutz im Londoner Grenfell Tower in der Kritik

London (dpa) - Die Ursache des Brandes im Londoner Hochhaus Grenfell Tower ist noch unbekannt. Aber die Kritik an den Brandschutzmaßnahmen wird lauter. Bewohner des Hauses berichteten in britischen Medien, es habe in dem Haus keinen Feueralarm gegeben.