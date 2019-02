OHZ grillt an

Bratwurst trifft Frankenwein

Christa Neckermann

Woran erkennen die Menschen, dass der Frühling vor der Tür steht? Die Tage werden länger, die Sonne wärmt die Erde langsam wieder auf – und Osterholz-Scharmbeck grillt an. Unter dem Motto „Bratwurst trifft Frankenwein“ reisen am ersten Märzwochenende bereits zum zweiten Mal Vertreter vier renommierter Weingüter der Winzervereinigung Fränkisches Gewächs in den hohen Norden der Bundesrepublik und haben ihre edlen Tropfen im Gepäck.