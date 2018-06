Laura Prepon und Ben Foster gaben im Oktober 2016 nach wenigen Monaten Beziehung ihre Verlobung bekannt. Jetzt haben die Hochzeitsglocken geläutet. (Christopher Polk/Getty Images)

Hollywood ist um ein Schauspieler-Ehepaar reicher: Laura Prepon und Ben Foster haben sich das Jawort gegeben. „Frisch verheiratet“, schrieb die „Orange Is the New Black“-Darstellerin am Samstag zu einem Hochzeitsfoto bei Instagram. Und: „Danke für all die Liebe und Unterstützung.“ Prepon und ihr frisch gebackener Ehemann Ben Foster, der aktuell in „Feinde - Hostiles“ zu sehen ist, lernten sich bereits vor 20 Jahren über ihren gemeinsamen Freund und Kollegen Danny Masterson kennen. Ein Paar wurden die beiden aber wohl erst 2016. 2017 kam ihre gemeinsame Tochter Ella zur Welt.

Ben Foster war zuvor zweimal mit „House of Cards“-Star Robin Wright verlobt, Laura Prepon bis 2013 mehrere Jahre mit Schauspieler Scott Michael Foster liiert gewesen.