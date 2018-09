Ein Blick in einen Tanzkurs der Tanzschule Casa de la Danza an der Lindenstraße in Fähr-Lobbendorf.

In der ADTV-Tanzschule Casa de la Danza erwartet die Tanzinteressierten ein breit gefächertes Angebot: An erster Stelle stehen die Evergreens wie Foxtrott, Walzer, Disco-Fox oder Cha-Cha-Cha. Wer sich auf seiner Hochzeit oder einem anderen wichtigen Ereignis nicht beim Tanzen blamieren möchte, bekommt hier das nötige Know-how vermittelt. Diese Kurse beginnen immer am Monatsanfang. Darüber hinaus gibt es Specials für Trendtänze wie Salsa oder Boogie Woogie. Auch Disco-Fox oder Rock ’n’ Rolll kann man in diesen Kursen kennenlernen. In Wochenendworkshops besteht die Möglichkeit, sich auf bestimmte Tänze zu konzentrieren und diese mit attraktiven Figuren und technischen Finessen zu verfeinern.

Zum Tanzspaß von Anfang an trägt vor allem das innovative Konzept der Tanzschule bei. Im Gegensatz zum konventionellen Kurssystem, wo sich der Tanzschüler in der Regel auf einen einzigen Tag festlegen muss, kann er im Casa de la Danza selber wählen, an welchem Tag er welches Tanzangebot nutzen möchte, und sogar mehrere Male in der Woche zum Tanzen kommen. Auch in den Ferien besteht die Möglichkeit, weiter zu tanzen und das Erlernte zu festigen und zu vertiefen.

Dieses Konzept bietet gerade im Schichtdienst Tätigen ein Höchstmaß an Flexibilität. Es besteht außerdem die Möglichkeit, das Deutsche Tanzabzeichen des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV) in den verschiedenen Stufen Bronze, Silber, Gold und Goldstar zu ertanzen. Somit eignet sich ein Tanzkurs ganz hervorragend als gemeinsame Sportart für Paare.

Viel Wert legen Simone und Matthias Lass dabei auf individuelle Betreuung und persönliche Hilfestellung, um Fehlern beim Training entgegenzuwirken. Deswegen werden alle Kurse mit zwei Lehrkräften durchgeführt. Entscheidend für den Erfolg eines Tanzkurses sind vor allem Qualifikation und Erfahrung der Lehrer: Tatsächlich können Simone und Matthias Lass inzwischen auf eine über 30-jährige Berufserfahrung zurückblicken. Inzwischen erhalten sie tatkräftige Unterstützung von Tochter Romina.

Viel Wert legen die Inhaber auch auf das Ambiente. Schon der Name Casa de la Danza – spanisch für Haus des Tanzes – macht deutlich, worum es den beiden ADTV-Tanzlehrern geht. Dafür sind die Räumlichkeiten ganz im spanisch-mediterranen Stil gestaltet. Gleich beim Hereinkommen empfängt die Besucher eine helle und freundliche Wohlfühlatmosphäre. Ein großes Bistro und eine gemütliche Bar laden ein zum Plausch vor und nach dem Tanzen. Die großen Tanzflächen in den drei Sälen, moderne Licht- und Soundsysteme, professionelles Eichentanzparkett sowie eine Klimaanlage schaffen den idealen Rahmen für entspannte und erfolgreiche Tanzstunden. Wird die variable Trennwand entfernt, entsteht ein großer Festsaal, in dem die größeren Veranstaltungen wie Bälle oder Tanzshows stattfinden.

Ein vielseitiges Programm für tanzfreudige Paare und auch Singles findet sich im Veranstaltungskalender des Casa de la Danza: Bei unterschiedlichsten Anlässen wie beispielsweise Halloween, Kohlparty, Oktoberfest, Summer BBQ, Tanz in den Mai, Noche Latina, Après-Ski- oder Mallorca-Partys kann man das Erlernte auf der Tanzfläche umsetzen und viele nette Leute treffen. Höhepunkte sind die festlichen Galabälle in der Strandlust mit Live-Band und Showprogramm. Und wer für seine eigene Feier einen Ort mit stilvollem Ambiente sucht, kann im Casa de la Danza auch Räume anmieten. Mehr zum Casa de la Danza gibt es unter Telefon 04 21 / 66 28 66 und auf www.casadeladanza.de.