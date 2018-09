Am Donnerstag, 13. September, um 18.30 Uhr liest er im Mehr-Generationen-Haus (MGH) Stuhr-Brinkum in der Bremer Straße 9 aus seinem Buch „Mit Freu(n)den um die Welt“, wobei er seinen Vortrag durch zahlreiche Fotos von der Reise untermalt.

Horst Wehrse nimmt seine Zuhörer mit in die USA zu einigen der schönsten Naturwunder. Von dort aus reist er nach Nicaragua und Costa Rica. Anschließend begibt er sich zur Osterinsel, nach Französisch Polynesien und nach Tahiti. Über Neuseeland, Australien, Hongkong, Vietnam und Myanmar geht es zurück nach Deutschland. Wer mitreisen möchte, kann ohne Rucksack und Flugticket im MGH erscheinen. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

Schon einen Tag zuvor treffen sich am Mittwoch, 12. September, die Teilnehmer des Sing- und Klönabends im MGH. Ab 18 Uhr werden in geselliger Runde und begleitet von Gitarre, Akkordeon und Mundharmonika Volkslieder, Schlager und Evergreens gesungen. Der Sing- und Klönabend findet immer am zweiten Mittwoch im Monat von 18 bis 19.30 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Der monatliche Gesprächskreis der Typ 2-Diabetiker im MGH fällt am Freitag, 14. September aus. Der nächste Termin findet am 12. Oktober statt.