Gegenüber der Kunsthalle feiern die neun Bremer Bürgerhäuser am Sonnabend, 24. August, ein gemeinsames Fest und stellen ihre Arbeit vor. (Martin Ploghöft)

In Vegesack, Oslebshausen, Gröpelingen, Huchting, Obervieland,

Hemelingen, Mahndorf, in der Vahr und im Viertel gibt es Bürgerhäuser. Unter dem Motto „9 für Kultur“ zeigen diese neun Einrichtungen am Sonnabend, 24. August, von 11 bis 18 Uhr mit einem gemeinsamen Fest, was sie in ihren Stadtteilen leisten. Auf die Besucher wartet ein buntes Kultur- und Mitmachprogramm für Jung und Alt.

Mit Musik- und Theatergruppen sowie Chören und Tänzern präsentieren die Bremer Bürgerhäuser Ausschnitte ihrer Arbeit, die sich im Handlungsfeld von Kultur und Sozialem bewegt und auch zahlreiche Events beinhaltet. Einen Tag lang gibt es für die Gäste jede Menge zu erleben. Auf dem Veranstaltungsgelände in den Wallanlagen, gegenüber der Kunsthalle, verteilen sich Ausprobierstationen, Mitmachaktionen und mehr. Mit dabei sind unter anderem das Wertemobil, ein Kinderzirkus, eine Schminkstation, ein Rollatorparcours sowie eine Bewegungsbaustelle. Außerdem gibt es die Möglichkeit, Skulpturen aus Ytongsteinen zu bauen.

Ein Höhepunkt des Tages ist das gemeinsame Singen mit allen Gästen. Professionelle Begleitung finden sie beim Bremer Kaffeehaus- Orchester, das dreimal an diesem Tag auftritt. Es werden Liedtexte auf eine große Leinwand projiziert, damit alle kräftig mitsingen können.

Anlässlich des Stadtmusikantensommers wird beim Fest der Bremer Bürgerhäuser das Motto des Tierquartetts aufgegriffen: Aus allen Stadtteilen machen sich Menschen jeden Alters und aus allen Nationen, Künstler, Musikgruppen und Chöre auf den Weg in die Innenstadt, um die Wallanlagen zu beleben. Zudem werden sich die Motive der Stadtmusikanten sowie weitere Märchenwesen im kreativen Angebot widerspiegeln.

Der Eintritt zu dem Fest ist frei, Mitsingen und -feiern ausdrücklich erwünscht.

Weitere Infos zu der Veranstaltung

gibt es im Internet unter www.bremer-

buergerhaeuser.de.