In den vergangenen Wochen haben sie intensiv an ihrem neuen Programm gearbeitet. Und jetzt hoffen sie, dass sich auch in diesem Jahr wieder viele Zuhörer auf den Weg in die Gutsscheune Varrel machen, um die Klangwelten des Akkordeons zu erfahren: Das Akkordeonorchester „Die Bremer Stadtmusikanten“ bietet wieder zwei Termine für sein traditionelles Jahreskonzert an. Sowohl am Sonnabend, 3. März, um 19.30 Uhr als auch am Sonntag, 4. März, um 15.30 Uhr wird eine bunte Mischung von klassischen Kompositionen bis zu modernen Arrangements zu hören sein.

Unter der Leitung von Birgit Pedotti werden Melodien aus dem Musical „Cabaret“ sowie das bekannte „Hallelujah“ erklingen. „Crossline“, eine moderne Rockouvertüre, „Opus One“, ein Swing aus den 1940er-Jahren oder die „Dalmatinischen Tänze“, Musik vom Balkan, stellen als weitere Stücke die Vielfältigkeit des Akkordeons unter Beweis. Als Gast ist das Jugendakkordeonorchester „TaBa con Fuoco“ aus Osterrönfeld in Schleswig-Holstein mit von der Partie. Vor und während der Pause ist Zeit für Gespräche bei Kaltgetränken oder traditionell am Sonntag auch bei Kaffee und hausgemachtem Kuchen.

Das Orchester „Die Bremer Stadtmusikanten“ besteht bereits seit 1981. Die langjährige Vereinsarbeit ist auch die Grundlage für die positive Stimmung und die Pflege des Spaßfaktors im Orchester. Dabei wird der hohe musikalische Anspruch nicht aus den Augen verloren. Die Konzerte finden seit 2001 in der Gutsscheune in Varrel statt und sind für die Musikerinnen jedes Mal das Highlight eines Arbeitsjahres. Seit seinem Bestehen hat das Orchester auch viele gemeinsame Aktivitäten wie Theaterbesuche, Ausflüge, Feiern und natürlich eigene Konzerte veranstaltet. Allein die acht Konzertreisen nach Südtirol sind bleibende Erinnerungen, aus denen das Orchester einen wunderbaren Zusammenhalt aufbauen konnte.

Wer nach diesen Informationen nicht nur zuhören, sondern auch selbst aktiv Akkordeon spielen möchte, ist bei den „Bremer Stadtmusikanten“ herzlich willkommen. Geprobt wird jeweils donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Orchestererfahrene Interessenten können während der Proben vorbeischauen oder bereits beim Konzert den ersten Kontakt aufnehmen. Noch mehr Informationen gibt es auf der Homepage www.akkordeonbremen.de.

Die „Bremer Stadtmusikanten“ freuen sich auf Ihren Besuch. Karten für die beiden Konzerte in der Varreler Gutsscheune sind im Vorverkauf im Bürgerbüro der Gemeinde Stuhr erhältlich oder können unter den beiden Telefonnummern 0 42 06 / 93 77 und 04 21 / 80 11 37 sowie auch unter der E-Mail-Adresse info@akkordeonbremen.de reserviert werden.