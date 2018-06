Die Bremer werden reichlich beschenkt, wie aus einer Studie der Quirin Privatbank hervorgeht: 49 Prozent von ihnen haben schon ein Geschenk mit einem Wert von mindestens 1000 Euro erhalten, gegenüber 43 Prozent im Bundesschnitt. Das ist der bundesweit höchste Wert. Damit liegt Bremen vor Baden-Württemberg (48 Prozent) und Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz mit je 47 Prozent. Ebenfalls Spitze sind die Bremer, wenn es um die Frage geht, ob sie sich vorstellen können, anderen ein Geschenk in dieser Höhe zu machen: 64 Prozent bejahen dies gegenüber 59 Prozent im Bundesschnitt.

Gold, Diamanten, Schmuck – die Bremer haben eine Vorliebe für Edelmetall und Steine: in Sachen bereits erhaltener Gold-Geschenke liegen die Bremer mit 17 Prozent auf Platz eins vor Hamburg (14 Prozent). Am meisten wird aber Geld verschenkt, das einen Anteil von 60 Prozent hat. „Schenkungen und Erbschaften haben in Deutschland eine exponentiell wachsende Bedeutung – nach der Erbschaftswelle wird Deutschland nun quasi von einer Schenkungswelle überrollt“, sagt Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank. Auch Steueraspekte sprechen für Schenkungen. 6,1 Milliarden Euro kassierten die Bundesländer 2017 an Erbschaftsteuer. „Mindestens die Hälfte aller anfallenden Steuern könnte bei mehr Weitsicht und Planung vermieden werden“, so Peter E. Quart, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Erbrechtskunde. Zwar sind Schenkungs- und Erbschaftssteuer gleich. Erleichtert werden Schenkungen durch die hohen Freibeträge von 500 000 Euro für Ehegatten und gesetzliche Lebenspartner und von 400 000 Euro für Kinder. Beschenkt jedes Elternteil die Kinder aus eigenem statt aus gemeinsamen Vermögen, verdoppeln sich die Freibeträge für die Kinder. „Da die Freibeträge alle zehn Jahre erneut in Anspruch genommen werden können, unterstützen sie den langfristigen Vermögensübertrag“, sagt Thomas Krüger, Partner und Rechtsanwalt der Sozietät Schomerus & Partner. So lässt sich mit Schenkungen die Erbschaftsteuerbelastung deutlich reduzieren.

Beispiel: Der Vater schenkt seinem Sohn 500 000 Euro. Nach Abzug des Freibetrags muss der Sohn 100 000 Euro mit elf Prozent versteuern. Er zahlt 11 000 Euro Schenkungsteuer an das Finanzamt. Schenkt der Vater seinem Filius jedoch zunächst nur 400 000 Euro und nach zehn Jahren weitere 100 000 Euro, ist die Schenkung steuerfrei. Ausschlaggebend für den persönlichen Freibetrag, die Steuerklasse und den Steuersatz ist das Verwandtschaftsverhältnis. Als Faustformel gilt: Je näher die Verwandtschaft, desto höher ist der Freibetrag und desto niedriger der Steuersatz, der zwischen sieben und 50 Prozent betragen kann.

Besondere Privilegien bei der Steuer genießt das selbst genutzte Eigenheim von Ehegatten. Zu Lebzeiten kann es steuerfrei von einem zum anderen Partner übergehen. Der persönliche Freibetrag bleibt erhalten. Ist der Freibetrag ausgeschöpft, kann ein Grundstück im Rahmen des Erbbaurechts an die Kinder übereignet und erst später verschenkt werden. Sie zahlen dann einen jährlichen Erbbauzins an die Eltern. Allerdings darf die spätere Schenkung nicht von vornherein feststehen, sonst können die Finanzbeamten steuerlichen Missbrauch unterstellen. Der Übertrag von Immobilien zu Lebzeiten an die künftigen Erben bedeutet nicht zwangsläufig, das Heft des Handelns aus der Hand zu geben. „In Form des Nießbrauchs, also eines Nutzungsrechts an der verschenkten Sache, können sich die Schenkenden absichern“, sagt Krüger.

Das selbst genutzte Haus kann schon an die Kinder übertragen werden, die Eltern behalten aber ein lebenslanges Wohnrecht. Schenkungen von Immobilien müssen notariell beurkundet werden. Das Nießbrauchsrecht ist dem einfachen Wohnrecht vorzuziehen und bietet auch steuerliche Vorteile. Der Wert des Nießbrauchs wird vom Immobilienwert abgezogen und mindert damit den Schenkungswert.

Nur in den seltensten Fällen kann der Schenkende sein Geschenk auch ohne vertragliche Vereinbarung innerhalb einer Frist von zehn Jahren zurückverlangen: der Schenkende verarmt und kann seinen Lebensunterhalt nicht mehr bestreiten. Undankbares Verhalten des Beschenkten reicht für einen Widerruf nicht aus. Lediglich wenn der Beschenkte seinem Gönner nach dem Leben trachtet oder ihn körperlich angreift, können Geschenke rückgängig gemacht werden. In der Regel gilt also: geschenkt ist geschenkt. „Schenkungen sollten deshalb gut überlegt sein und nie ohne eine rechtliche und steuerrechtliche Beratung erfolgen“, rät Isabell Gusinde von der Postbank. Vorbeugen kann man zum Beispiel mit einer „Schenkung unter Auflage“. Dabei muss der Beschenkte für die Übertragung des Vermögens eine Gegenleistung erbringen. Das kann die Übernahme eines Grundschulddarlehens, die Zahlung einer Rente oder das Einräumen eines Wohnrechts sein. Auch die Rücknahme einer Schenkung kann vertraglich geregelt werden.