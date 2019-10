Das Breminale-Team zog Bilanz zum Sommerfestival an der Weser. (Anne Werner)

Das Team der Breminale-Macher hat im Ortsamt Mitte vor Stadtteilpolitikern der Beiräte Mitte und Östliche Vorstadt Bilanz des zweiten von ihnen verantworteten Sommer-Festivals an der Weser gezogen. Die Stadtteilparlamentarier, unter ihnen Steffen Eilers von den Grünen als Sprecher des Beirates Mitte, betonten, dass das Umsonst-und-Draußen-Festival sehr gewollt sei. Insofern zollten sie auch der Respekt-Kampagne, mit der die Breminale-Macher auf die Anwohnerschaft, die oft von dem Festival gestresst ist, in diesem Jahr zugegangen ist, ihren Respekt. Es wurde allerdings auch sehr deutlich, dass an der Verbesserung der Begleitumstände des Festivals noch intensiv gearbeitet werden muss. Denn auch die Breminale-Kritiker waren zu der Sitzung erschienen. Eine Anwohnerin, die auf Höhe des Sielwalls wohnt, sprach gar von kriegsähnlichen Zuständen, wenn am Breminale-Wochenende nach dem Festival-Ende im Viertel die Flaschen flögen, in die Vorgärten uriniert und gekotet werde.

Das neue Breminale-Team plant für die zunächst weiteren drei Jahre, den Nachhaltigkeitsgedanken und die Müllvermeidung weiter voranzutreiben.