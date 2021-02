Das Amtmann-Schroeter-Haus ruft zum Briefeschreiben auf. Ältere Menschen könnten sich darüber freuen. (Marc Müller/dpa)

Lilienthal. Viele ältere Menschen in Lilienthal haben wegen der Corona-Beschränkungen aktuell keine oder nur wenige persönliche Kontakte. Sie können nicht wie gewohnt Besuch empfangen oder einfach mal einen Kaffee trinken gehen mit Freunden, auch die vielfältigen Angebote in der Gemeinde stehen augenblicklich nicht zur Verfügung. Die Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus möchte etwas gegen die Einsamkeit tun und dazu beitragen, dass neue Kontakte entstehen. Sie hat daher eine Aktion ins Leben gerufen, bei der Lilienthaler darum gebeten werden, Briefe an ältere Menschen zu schreiben. Das Wir-Gefühl und der Zusammenhalt in der Gemeinde sollen so gestärkt werden.

Was in den Briefen steht, bleibt natürlich den Verfassern überlassen. Es geht um positive Gedanken, Gedichte oder Gebete, die zu Papier gebracht werden können. Aber auch von Kindern gemalte Bilder oder Berichte über den Alltag und wie er sich derzeit anfühlt, sind willkommen.

Die Stiftung Amtmann-Schroeter-Haus an der Hauptstraße 63 stellt für die Einsendungen einen Briefkasten bereit, der mit einem Schild gekennzeichnet ist, und leitet die Post dann an die Senioren und Seniorinnen der Gemeinde Lilienthal weiter. Wer möchte, kann auch seine Adresse mit angeben, verbunden mit der Idee, dass daraus vielleicht Brieffreundschaften entstehen könnten. Wer seinen Brief nicht persönlich in der Seniorenbegegnungsstätte abgeben kann, kann ihn auch ganz normal mit der Post an das Amtmann-Schroeter-Haus in Lilienthal schicken.