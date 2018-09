Die Ranghöheren aßen mehr Fleisch als die Rangniederen. Alle tranken Lamamilch. Es gab Vieh- und Landwirtschaft, auch der Regenwald gab viel Essen her. In Manaus wird noch heute viel Nahrung aus dem Regenwald gegessen.

Im Zuge der Industrialisierung kam die Sojabohnen-Produktion im Jahre 1960 nach Brasilien. Die Bohnen sind heute ein wichtiges Nahrungsmittel und werden auch exportiert.

Die Brasilianer essen auch viel Fleisch. Wegen der großen Rinderherden sind Milchprodukte fast jeden Tag auf dem Speiseplan, allerdings niemals im Kaffee. Der wird nur schwarz oder mit Zucker getrunken – auch von den Kindern. Gemüse ist in Brasilien günstig und wird auch viel gegessen. So kostet ein Kilo Tomaten zwei Real, also umgerechnet 70 Cent.

In jüngster Zeit kam es zu so vielen extremen Wetterereignissen wie noch nie zuvor: Tornados im Süden, Dürre im Südosten und sintflutartige Regenfälle im Norden. Zudem gab es in Brasilien des Öfteren ungewöhnliche Temperaturen – Kälte im Sommer und Hitze im Winter, über die die Bevölkerung staunte. Mit Niederschlägen von weit mehr als 100 Millilitern, Windstärken von mehr als 110 Kilometern pro Stunde und Hagelkörnern so groß wie Orangen, entstanden in Städten und ländlichen Gebieten im Süden des Landes verheerende Schäden.

Hunderte Menschen verloren ihr Dach über dem Kopf, und es gab viele Verletzte. Obwohl die Globalisierung und der Klimawandel in Brasilien deutliche Spuren hinterlassen, ernähren sich die Menschen im Amazonasgebiet noch wie in den vergangenen 60 Jahren. Oma Santos aus Manaus isst viel Tapioka und jede Menge Fleisch, meistens gegrillt. Eine sehr weit verbreitete süße Spezialität aus dem Amazonasgebiet ist das Rezept von Oma Santos: Brigadeiros.

Man nehme eine Dose gesüßte Kondensmilch und einen Esslöffel Butter. Das erhitzt man in einem Topf, bis die Butter sich aufgelöst hat. Dann rührt man mit einem Schneebesen vier Esslöffel Kakao in die Flüssigkeit und lässt alles kurz aufkochen. Das Ganze wird dann gestürzt und für zwei Stunden in den Kühlschrank gestellt. Nach dem Auskühlen formt man mit den Händen kleine Bällchen und rollt diese in Kokosflocken. Pronto! Muito delicioso!