Mai, der Brinkumer Ortskern. Zu sehen geben soll es aber nicht nur Historisches, sondern neue Technik.

Die Oldtimer und ihre Besitzer starten bereits am Morgen zu einer rund 85 Kilometer langen Ausfahrt in die Umgebung, für Besucher wird es dann um 11 Uhr auf dem Parkplatz hinter dem Hotel Bremer Tor (Bassumer Straße) interessant. Dann wird dort die Oldtimershow, mit der die Brinkumer Interessengemeinschaft (Big) gleichzeitig ihren Frühlingsmarkt feiert, offiziell vom Stuhrer Bürgermeister Niels Thomsen eröffnet. Anschließend beginnt der Musikfrühschoppen mit dem Brinkumer Shanty-Chor. Die Oldtimer sind natürlich auch noch sehen – und zwar von 11 bis 17 Uhr auf einer Meile im Ortskern. Neben Auto sollen laut Peter Bruns von der Big auch Traktoren, Lastwagen, Motorräder und Fahrräder aus dem vergangenen Jahrhundert zu sehen sein. Erstmals sind auch die Opel-Freunde aus dem Landkreis Diepholz dabei, sie präsentieren sich auf dem Hotel-Parkplatz.

An der Bassumer Straße können die Besucher zudem einen Blick auf E-Autos werfen. „Das ist der Brückenschlag zwischen damals und jetzt“, so Bruns. Der ADAC stattet dem Fest einen Besuch mit einem Original-ADAC-Käfer ab, und die Dekra bietet Beratung hinsichtlich der Wertschätzung von Oldtimern und Fahrzeugen an.

Für Musik sorgt ab 13 Uhr DJ Stephan Kohlmann. Ab 16 Uhr tritt die Band Lenna auf, anschließend wieder der DJ. Parallel zu den Buden für Essen und Getränke öffnen die Brinkumer Geschäfte von 13 bis 18 Uhr, auch die Geschäftsstelle des WESER-KURIER an der Bassumer Straße 6a. Dort gibt es zu Sonderpreisen Tickets für das Stück „Schwere Jungs“ am Weyher Theater und für eine Fahrt nach Helgoland.