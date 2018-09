Ecommoy, eine kleine Gemeinde in der Nähe von Le Mans, liegt etwa 14 Stunden mit dem Bus von Brinkum entfernt.

Der deutsch-französische Jugendaustausch hat mittlerweile Tradition. Schon zum 39. Mal findet er in diesem Jahr statt und erfreut sich einer weiter steigenden Anzahl von Teilnehmern. Bereits im Juli war der allerletzte Platz im Bus vergeben; mit 45 Teilnehmern im Alter von 13 bis 19 Jahren und 20 Betreuern nehmen in diesem Jahr so viele an der Fahrt teil wie nie zuvor. Die Unterbringung der Jugendlichen erfolgt in Gastfamilien, in der Regel mit gleichaltrigen „Corres“. Über die Jahre haben sich hier bereits einige enge Freundschaften gebildet, sodass die Wiedersehensfreude auch in diesem Jahr wieder groß sein wird und beim Abschied eine Woche später nicht alle Augen trocken bleiben werden.

Gemeinsam mit den Franzosen wird auch in diesem Jahr wieder ein bunt gemischtes Programm bestritten, inklusive Sport, Bowlen, Schwimmen, einer Tagesfahrt und einigen Discoabenden. Ein großer Höhepunkt wird sicherlich wieder der große Abschiedsabend mit allen Teilnehmern und Gastfamilien im Salle polyvalente in Ecommoy sein. Und für den – natürlich nicht erhofften – Fall, dass das Wetter nicht mitspielt, wurde das deutsche Komitee in diesem Jahr von einem Sponsor mit wetterfesten Jacken ausgestattet. Nun heißt es also Koffer packen, Gastgeschenke einstecken, und dann steht einer aufregenden Woche nichts mehr im Wege.