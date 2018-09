Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bronze für Bettingbühren

FR

Die Dressurteams aus der Wesermarsch trafen sich auf dem Turnier in Tossens, um ihre Kreismeister zu ermitteln.Nach einem Sieg in der ersten Wertungsprüfung und zwei weiteren dritten Plätzen reichte es für das Team vom Reitverein Bettingbühren für die Bronzemedaille. "Wir hatten uns ein bisschen mehr versprochen nach dem tollen Auftakt in Rodenkirchen.