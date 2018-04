Filiale des Unternehmens.

Die Halle in der Hermann-Fortmann-Straße 19 gleich neben der Star-Tankstelle versprüht ein ganz besonderes Flair. Früher befand sich hier eine Mercedes-Werkstatt, dann ein Copyshop. Zuletzt stand das Gebäude längere Zeit leer. Nun sind große Fenster in die Front gezogen worden, ein riesiges Starke-Bäcker-Logo leuchtet über dem Eingang, alles ist lichtdurchflutet – und wer zum ersten Mal die Brothalle betritt, wird staunen, mit wie viel Leidenschaft hier Brot geradezu inszeniert wird.

Die frischen Brote werden bis oben an die Decke in einem Regal präsentiert. Eine Leiter ist nötig, um an alle Brote heranzukommen. „Brot spielt bei uns die Hauptrolle“, sagt Bäckermeister Maik Starke, der auch den Café-Bereich der Brothalle mit Stolz präsentiert. 60 Sitzplätze bietet das Café, und in der hochmodernen Theke finden sich allerlei Leckereien: exklusive Brotsnacks, die nur für die Brothalle entwickelt wurden, köstliche Kuchen und Teilchen, Brötchen, Baguettes, Vollkornbrote, sowie Kaffeespezialitäten einer lokalen Privatrösterei bilden das reichhaltige Angebot. Sogar ein Blick auf die Weser ist dank eines übergroßen Wandbildes möglich und sorgt zusätzlich für maritimen Charme.

August-Wilhelm Starke, der die Bäckerei vor genau 150 Jahren gegründet hat, wäre wohl stolz auf seinen Ur-Ur-Ur-Enkel Maik, denn der hat das Brotgeschäft sehr gut im Griff. Auf die Frage, ob denn auch wirklich alles bei seinem Brot perfekt ist, schmunzelt Starke: „Ofenfrisches Brot hat einen Nachteil: Es lässt sich erst ungefähr drei Stunden nach dem Backen schneiden. Da wir hier in der Brothalle Brote vor Ort backen, können wir diese leider nicht sofort für unsere Kunden schneiden, sondern zunächst nur im Stück anbieten.“