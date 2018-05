Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Brunsbrock erreicht Finale

FR

Am vorvergangenen Sonnabend fuhren die B-Mädchen des TSV Brunsbrock zum TSV Fischerhude/Quelkhorn, um als viertes Mädchen-Team des Vereins das Ticket für das Pokalfinale am 22. Mai in Dauelsen zu ziehen.