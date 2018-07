Ungeschlagen in acht Spielen mit 24 Punkten und einem Torverhältnis von 73:10 sicherte sich die U 10 des TSV Brunsbrock die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse des NFV-Kreises Verden und steigt somit als Meister in die Kreisliga auf. Nicht nur der Sturm der „Roten Teufel“ zeigte in der Frühjahrssaison eine beeindruckende Leistung und schoss fast in jedem Spiel zehn Tore, auch die Abwehr ließ nur wenige Gegentore zu. Das letzte Spiel wurde gar mit 10:2 gewonnen, der Jubel war groß bei den Jungs und den zahlreichen Fans.

Mitgespielt haben Louis Berwald, Luca Büssenschütt, Elias Denker, Jan Grewe, Jakez Gyebi, Peer Heimsoth, Patrick Heins, Luan Isljami, Maximilian Kugler, Kristian Liß, Dominik Müller, Mika Troschka, Ben Ole Wendt, Leander Wittenburg und Timothy Worth. Trainer und Betreuer sind Mik Wendt, Thomas Müller und Johann Heimsoth.