Die Interessensvertreter der Branche verkündeten gar einen „Wendepunkt für die Buchbranche“. Laut Börsenverein stieg die Zahl der Buchkäufer im vergangenen Jahr wieder – erstmals seit 2012.

Insgesamt 29,9 Millionen Menschen ab zehn Jahren kauften 2018 mindestens ein Buch – das waren 300 000 mehr als im Vorjahr. Eine „kräftig steigende Tendenz“ wird auch für das laufende Jahr erwartet. Immer beliebter werden dabei digitale Bücher. Absatz und Umsatz stiegen deutlich. Der E-Book-Bereich macht aktuell fünf Prozent des Gesamtumsatzes aus.

Für eine Studie mit dem Titel „Buchkäufer – quo vadis?“ („wohin gehst du?) hatte der Börsenverein speziell „Buch-Abwanderer“ befragt, berichtete Hauptgeschäftsführer Alexander Skipis. Sie hätten alle bekräftigt, Bücher und Lesen sehr zu schätzen. Als Erklärung, warum sie dennoch nicht so viel und oft lesen, beriefen sich die Befragten auf den „Stress des Alltags“ und dass Social Media inzwischen mehr Zeit in ihrem Tagesablauf einnimmt.

Was die Branche besonders optimistisch stimmt: Vor allem in den jüngeren Käufergruppen zwischen 20 und 40 Jahren war der Zuwachs an Käufern mit einem Plus von mehr als 15 Prozent auffällig. Um 3,2 Prozent stieg der Umsatz im Bereich Kinder- und Jugendbücher. Das Lesefutter für die jungen und jüngsten Bücherwürmer nimmt inzwischen einen Marktanteil von 16,6 Prozent ein.