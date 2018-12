Ute Gartmann kennt die Geheimtipps der Buchwelt. (Marcus Lorenczat)

Kunden tauschen sich gern in dem Fachgeschäft aus und kommen so in Verbindung mit der guten Beratung durch das Team zum perfekten Lesegenuss.

„Ein Buch ist immer ein gutes Geschenk“, sagt Geschäftsführerin Ute Gartmann. Doch welches soll man verschenken? Da fingen oft die Probleme an. Die belesenen Mitarbeiter der Schatulle wissen auch abseits der Bestsellerlisten Rat. Das Osterholzer Kreisballt hat das Team gebeten, drei aktuelle Bücher auszusuchen – je eines für Männer, Frauen und für die jüngsten Leser.

Spannende Lektüre

Für die Männer empfiehlt das Team den Roman „Acht Berge“ von Paolo Cognetti. Es ist eine Geschichte vom Aufbrechen und vom Wiederkehren. Und davon, was ein erfülltes Leben ausmacht. Wagemutig erkunden Pietro und Bruno als Kinder die verlassenen Häuser des Bergdorfs, streifen durch schattige Täler, folgen dem Wildbach bis zu seiner Quelle. Als Erwachsene trennen sich die Wege der Freunde: Der eine wird das Dorf nie verlassen und versucht, die Käserei seines Onkels wiederzubeleben. Den anderen drängt es in die weite Welt hinaus, magisch angezogen von immer höheren Gipfeln. Das unsichtbare Band zwischen ihnen bleibt aber bestehen und bringt Pietro immer wieder in die Heimat zurück. Dort hat sich jedoch viel verändert. Kann das die langjährige Freundschaft überdauern?

Für die Frauen biete sich das Buch „Die Katze und der General“ von Nino Haratischwili an. Darin beginnt der russische Oligarch Alexander Orlow ein neues Leben in Berlin. Doch die Erinnerungen an seinen Einsatz im Ersten Tschetschenienkrieg lassen ihn nicht los. Und dann ist der Zeitpunkt der Abrechnung gekommen. Die Autorin und Theaterregisseurin Haratischwili spürt in ihrem neuen Roman den Abgründen nach, die sich zwischen den Trümmern des zerfallenden Sowjetreichs aufgetan haben. In dem Schuld-und-Sühne-Roman vermischen sich der Krieg in den Ländern und in den Köpfen sowie die Sehnsucht nach Frieden und Erlösung. Die Protagonisten sind alle Teil eines tödlichen Spiels, in dem sie mit der Wucht einer klassischen Tragödie aufeinanderprallen.

Der Tipp für Kinder: „Alle Welt“. Das ist ein Landkartenbuch für Kinder aller Altersstufen. Es zeigt 51 Länder und Kontinente in Farbe. Von Island bis Brasilien, von Estland bis in die USA erschien es in 32 Sprachen, in einer Gesamtauflage von mehr als drei Millionen Exemplaren. Doch es geht üher reine Geografie hinaus und tief ins Detail hinein. So lässt sich entdecken, was auf Kuba getanzt, in der Ukraine ab- und in Äthiopien angebaut, in Vietnam verspeist und in Ungarn erfolgreich gespielt wird.

In der Schatulle gibt es die vorgestellten sowie zahlreiche weitere Bücher. Ob für sich selbst oder als Weihnachtsgeschenk für die Familie, Freunde oder Kollegen – mithilfe des umfangreichen Fachwissens des Teams sind Leseratten dort gut beraten.