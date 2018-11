GanterTach

Bücherbasar mit gutem Zweck

Kristina Bumb

Zugleich mit dem GanterTach veranstalten der Rotary-Club Ganderkesee und der Inner-Wheel-Club Wildeshausen ihren siebten Bücherbasar in der Mensa des Schulzentrums am Steinacker. Von 10 bis 16 Uhr kann in rund 20 000 Büchern gestöbert werden.