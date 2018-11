November, läuft wieder der große Bücherflohmarkt in der Barnstorfer Bibliothek. Zum Verkauf kommen Bücher aus dem Bestand der Bibliothek, die nicht mehr so gut ausgeliehen werden. Außerdem sind im Angebot Buchspenden, aussortierte Hörbücher, Zeitschriften und Filme. Neben dem großen Angebot an Romanen werden in diesem Jahr auch viele Kinderbücher und Sachbücher verkauft, darunter eine Ausgabe des „Brockhaus“ aus dem Jahre 2005. Die Preise stemmen sich erfolgreich gegen die Inflation und sind gleich geblieben: von 20 Cent für ein dünnes Buch oder eine Zeitschrift bis hin zu fünf Euro für ganz dicke, große Bücher ist alles drin. Natürlich gibt es auch wieder Mengenrabatte, und es darf kräftig gehandelt werden. Bibliotheksleiterin Christiane Roth freut sich, dass das übervolle Bibliotheksarchiv wieder begehbar wird, und ist gespannt, ob wohl der alte Brockhaus eine neue Heimat findet.

Der Flohmarkt kann während der Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden. Und diese hatte von Anfang August bis Ende Oktober am Sonnabend geschlossen. Organisatorische und personelle Gründe hatten zu dem entsprechenden Beschluss geführt. Aber seit dem 1. November können sich Lesehungrige freuen, denn die Bibliothek öffnet wieder wie gewohnt am Sonnabendmorgen um 10 Uhr ihre Pforten. Viele Leser hatten sich in den vergangenen Monaten darüber beklagt, dass sie unter der Woche kaum Zeit fänden, in Ruhe Bücher auszusuchen. Auch sei die Atmosphäre am Sonnabendmorgen eine andere, selbst wenn genau so viele Menschen die Bibliothek besuchen wie an einem normalen Wochentag.

So ist die Barnstorfer Bibliothek frohgemut in die winterliche Lesezeit gestartet und freut sich, ihren Kunden den gewohnten Service bieten zu können.