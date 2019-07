Im Norden gibt es viele schöne Kühe. Eine Auswahl zeigt sich in Tarmstedt. (Andreas Dittmer)

Überhaupt widmen sich viele Schauen der Milchviehhaltung und der Fleischrindzucht. Das ist nicht verwunderlich, stehen in Niedersachsen doch die besten Zuchttiere in den Ställen und auf den Weiden. Rund 400 Tiere werden in Tarmstedt erwartet.

Ein buntes Rassespektrum gibt es bei der 24. Landesschau der Fleischrinder am Sonnabend ab 10.30 Uhr. Bullen, Kühe mit Kälbern und Jungrinder geben einen Überblick über den Stand der Zucht. Am Ende treten die Sieger der verschiedenen Rassen – von Charolais über Galloway bis Angus – bei der Wahl zu Mister und Miss Tarmstedt an. Die Jungzüchter bekommen am Sonntag beim Niedersachsen-Cup eine Bühne. Ab 11 Uhr präsentieren Züchter zwischen fünf und 25 Jahren ihre Fleisch- und Robustrinder bei einem offenen Wettbewerb im Schauring.

Am Montag zeigen sich die besten Färsen, also Kühe, die erst einmal gekalbt haben, ab 9.30 Uhr. Dabei geht es nicht nur um die Schönheit, sondern auch um die Vollkommenheit des Körpers. An allen Messetagen können Interessierte ausgewählte Nachzuchttiere am Stand von Masterrind begutachten. Das Zuchtunternehmen präsentiert sich auf dem Freigelände in der Nähe des Tierschaurings.

Weitere Infos und das Programm zur Rinderzucht gibt es im Internet unter www.tarmstedter-ausstellung.de.