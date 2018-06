Bereits zum neunten Mal werden die Tische und Bänke im Amtsgarten im Ortszentrum aufgebaut. Alle Lilienthaler und Gäste sind dazu aufgerufen, gemeinsam in der außergewöhnlichen Kulisse der mittelalterlichen Klosterkirche zu speisen, sich auszutauschen und besser kennenzulernen.

Hilfe für Kinder

Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und kostet 40 Euro pro Tisch beziehungsweise 5 Euro pro Person. Im Preis enthalten sind ein musikalisches Rahmenprogramm, das von der Bremer Band „Oh‘ Schreck blas nach!“ gestaltet wird, sowie Unterhaltungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für Kinder.

Das Tischgeld kommt der Arbeit mit Kindern aus geflüchteten Familien zugute.

Die Mitglieder der Bürgerstiftung kümmern sich um deren Lernförderung. Dazu gehören intensive Unterstützungsleistungen bei der Erledigung der Hausaufgaben, die Förderung in Deutsch und Mathematik sowie in anderen Fächern. Außerdem können die Mädchen und Jungen in ihrer Freizeit an

KaLi-Schlaufuchs-Kursen teilnehmen, Erfahrungen beim Bauen von Robotern, Programmieren und im Technikbereich sammeln. Auch in diesem Jahr werden geflüchtete Kinder wieder an Kursen der Kinderakademie teilnehmen.

Der neunte Bürgerbrunch findet am Sonntag, 24. Juni, in der Zeit von 11 bis 15 Uhr statt. Tischreservierung können im Vorfeld unter dem Stichwort „Bürger-Brunch“ per Mail an info@buergerstiftung-lilienthal.de vorgenommen werden. Auch persönliche Anmeldungen zum Bürgerbrunch sind bei der Bürgerstiftung Lilienthal möglich. Die Adresse des Conrad-Naber-Hauses lautet Klosterstraße 23, Lilienthal. Für Fragen steht das Team unter 0 42 98 / 46 77 01 zur Verfügung.