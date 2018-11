Asendorf

Bürgerinitiative veranstaltet Flohmarkt für gesunde Luft

FR

Asendorf. Die Bürgerinitiative (BI) „Gesunde Luft – für uns und unsere Kinder“ aus Asendorf/Hardenbostel veranstaltete zum ersten Mal einen Flohmarkt zur monetären Unterstützung ihrer Vorhaben. Dazu zählt der Zusammenschluss engagierter Bürger und Bürgerinnen unter anderem die Verhinderung einer 39 900er-Hähnchenmastanlage in unmittelbarer Nähe zur Wohnbebauung in Hardenbostel, die Information der Bevölkerung über Gefahren und gesundheitliche Konsequenzen solcher Anlagen sowie die Überprüfung der Genehmigungspraxis in Niedersachsen.