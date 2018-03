Der Bürgermeister Manfred Cordes überreichte Jirko Junge den Preis persönlich. Mit dem 1. Platz bei der Kreismeisterschaft in Blender und der höchsten Auszeichnung bei der Safari, dem schwarzen Panther, war der 13-Jährige im vergangenen Jahr der erfolgreichste Judoka des TSV Bassen. Mit viel Ehrgeiz und regelmäßigem Wettkampftraining zählt der junge Bassener auch zu einem der fleißigsten Sportler in seinem Verein. Auch in diesem Jahr wird Jirko Junge sicherlich zahlreiche Erfolge feiern können.