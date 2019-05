Moderator Björn Sassenroth (links) fühlte auf einer Podiumsdiskussion der ISU den Bürgermeisterkandidaten für Stuhr, Stephan Korte (Zweiter von links), André Uzulis (Dritter von links) und Frank Holle, mit seinen Fragen auf den Zahn. (ISU)

Das Trio stellte sich zunächst den Fragen von Moderator Björn Sassenroth und äußerte sich unter anderem zur Zukunft der Gemeinde Stuhr sowie zu den Themen Infrastruktur, Bildung und Wohnen. „Wir freuen uns, dass so viele Stuhrer die Möglichkeit genutzt haben, um sich von den Zielen, Vorstellungen und Erfahrungen der unterschiedlichen Persönlichkeiten ein Bild zu machen“, resümiert Henning Sittauer, Sprecher der ISU.

Die ISU-Mitglieder können sich bereits jetzt auf einen sportlichen Ausflug freuen. Unter dem Motto „Die ISU wird rasant“ treffen sich die Interessierten am Montag,

24. Juni, um 16 Uhr zur nächsten Veranstaltungen auf der BB-Kartbahn in Bremen, Cuxhavener Straße 31. Dort treten die Mitglieder in zwei Gruppen gegeneinander an. Im Anschluss an die heißen Duelle auf der Piste wartet ein Schlemmerbüfett auf alle Teilnehmer. Wer dabei sein möchte, sollte sich bis zum 12. Juni per E-Mail an info@isu-stuhr.de anmelden.