Jan Böhmermann gründet eine "versehentliche Bürgerrechtsbewegung." (Sean Gallup/Getty Images)

Jan Böhmermann trat mal wieder eine Welle los. Ende April startete der Entertainer in seiner Sendung „Neo Magazin Royale“ eine Satireaktion mit dem Namen „Reconquista Internet“. Diese Aktion solle mehr „Liebe und Vernunft“ im Netz verbreiten und gegen Hass-Kommentare vorgehen, wie Böhmermann auf der Netzkonferenz Re:publica in Berlin verkündete.

Ursprünglich ist diese Aktion eine Reaktion auf die Hasskampagnen von rechtsextremen Trollen, wie in der von Böhmermann mitpräsentierten Web-Dokumentation „Lösch dich: So organisiert ist der Hass im Netz“ (via ARD-Mediathek, Youtube und funk) thematisiert wird. YouTuber Rayk Anders und Journalist Patrick Stegemann tauchen darin in das Trollnetzwerk „Reconquista Germanica“ ein, wo gezielt Hasskommentare im Netz organisiert und verbreitet werden.

Moderator und Satiriker Jan Böhmermann holte zu einem erneuten Schlag aus und geht nun gegen Hass im Internet vor. (Sean Gallup/Getty Images)

Die von Böhmermann gegründete „Love-Armee“, die sich unter dem Stichwort #ReconquistaInternet im Netz finden lässt, hatte am 1. Mai schon mehr als 51.000 Anhänger. Jan Böhmermann schrieb dazu auf Twitter: „Wir haben aus Versehen eine unabhängige, überparteiliche Bürgerrechtsbewegung im Internet gegründet, die nach sieben Tagen doppelt so viele Mitglieder hat wie die AfD.“