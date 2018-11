Die Reiseexperten Bernd ­Jansen und Thomas Wille versprechen unvergessliche Urlaube. (Jörg Teichfischer)

Beim ReiseService Wille & Jansen in der Pappelstraße 82 buchen die Kunden derzeit besonders gern Reisen nach Griechenland, die sich auch als Gutschein verschenken lassen. Wellnesstouren, Städte­-

reisen und Kreuzfahrten eignen sich ebenfalls als Präsent. Wer sich jetzt für eine Reise im Sommer entscheidet, kann bei den Inhabern Bernd ­Jansen und Thomas Wille Frühbucherrabatte einkalkulieren. Ein Beratungstermin lässt sich unter Telefon 50 06 41 vereinbaren. Verschiedene Angebote gibt es auch im Internet unter www.willejansen.de. Das Geschäft hat montags bis freitags von 9 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet.

Alle Naschkatzen, die sich und andere verwöhnen möchten, werden in der Confiserie Süße Ideen, ­Pappelstraße 94, fündig. Erlesene Trüffel- und Schokoladenspezialitäten, feinstes Gebäck, kreative Geschenkideen und in diesem Jahr besonders niedliche Schokoladenersatzweihnachtsmänner in Gestalt von Rentier, Schneemann, Pinguin und Eisbär sorgen für abwechslungsreiche Gaumenfreuden über die gesamte Adventszeit. Süße Anregungen gibt Inhaberin Kirsten Hartlage ebenfalls unter www.suesse-ideen-bremen.de.

Kirsten Hartlage zeigt einen Schokoweihnachtsmann und Alternativen.

Die Bäckerei und Konditorei Schmieder, Friedrich-Ebert-Straße 153 / Ecke Pappelstraße setzt auf Produkte aus eigener Herstellung, die ohne Fertigmischungen auskommt. Verkäuferin Ursula ­Kuhy empfiehlt zum Fest und für die Adventstage Zimtsterne, braunen Kuchen, Gewürzmännchen, verschiedene Sorten Spekulatius und Bremer Butterklaben. Für Kunden, die kein Weizenmehl vertragen, bietet Schmieder zum Beispiel Dinkel-Buttertaler an.

Zu einem Festessen gehört natürlich ein guter Wein. Der TUF Weinladen in der Pappelstraße 84 a empfiehlt für gemütliche Stunden besonders einen ­Anciens Temps Rouge d'Oc. „Ein konzentrierter und vollmundiger Rotwein mit Aromen von schwarzen Johannisbeeren und mit feinen Vanillenoten“, sagt Inhaberin ­Ingrid Holtfester. Das nostalgische Etikett mit seiner Kasten­ente Fourgonette erinnert an vergangene Zeiten. Besonders passt der Tropfen zu Wild, Gans oder einer Käseplatte. Leckere deutsche Weine sind in dem Geschäft ebenfalls erhältlich. Weitere Infomationen gibt es auch unter Telefon 59 13 38.

Der Tipp von Martin Kirchberg, Inhaber von Oton: ein Kopfhörer für ein optimales Hörerlebnis.

Einen Kopfhörer als Weihnachtsgeschenk empfiehlt Martin Kirchberg, Inhaber von Oton – die Hörakustiker, Pappelstraße 52. Besonders bei adventlichen Fernsehkonzerten ist ein Kopfhörer hilfreich, um Störgeräusche auszublenden beziehungsweise zu reduzieren. Die Geräte zeichnen sich durch einen sehr guten Tragekomfort und eine gute Reichweite über Funk- und Infrarotverbindung aus. Die Kopfhörer können im Geschäft anprobiert und auch für einen Test zu Hause ausgeliehen werden. Als Geschenk eignet sich auch verschiedenes Zubehör für Hörgeräte, beispielsweise ein Pulsmessgerät für Sportler. Unter Telefon 59 67 43 77 sowie unter www.oton-hoerakustik.de gibt es weitere Informationen.

Das Restaurant Palmyra in der Langemarckstraße 230 bietet im Dezember unter anderem eine „Lange Karawane“ aus 24 verschiedenen Vorspeisen mit 1001 Geschmäckern an, die die Gäste am Tisch auswählen können. Die leckeren Speisen werden auf Wunsch vegan, glutenfrei oder mit Fleisch zubereitet. Dazu empfiehlt Inhaber Walid Abu-Dib den fruchtigen, trockenen Wein „Rouge Passion 2010 – Coteaux du Liban“. Das Restaurant kann für Feiern aller Art gebucht werden und bietet in einem gemütlichem Ambiente Platz für bis zu 100 Gäste. Reservierungen sind unter Telefon 957 99 34 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse www.restaurantpalmyra.de.