Bei angenehmen Temperaturen fanden die diesjährigen Bundesjugendspiele für die Jahrgänge 7 bis 9 der Realschule Achim statt. Rund 30 Schüler aus dem Jahrgang 10 unterstützten die Lehrer beim Messen in den Disziplinen Sprint, Mittelstrecke, Wurf, Stoß und Weitsprung. In diesem Jahr wurden die Wettkämpfe sowohl auf der Sportanlage der Realschule ausgetragen als auch auf der Leichtathletik-Anlage neben dem Freibad. Nicht nur die Schüler des Jahrgangs 9 sich in ihren Disziplinen messen, sondern auch die Jahrgänge 7 und 8 liefen dort ihren 800- bzw. 1000-Meter-Lauf.