Neun-Punkte-Papier

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bundesregierung will härter gegen Hass im Netz vorgehen

Angriffe auf Sanitäter, der Mord an Walter Lübcke, der Anschlag von Halle: Die Bundesregierung will nach diesen Verbrechen mehr gegen Hass und Rechtsextremismus tun. In einem Maßnahmenpaket formuliert sie konkrete Pläne. Einer Betroffenen gehen die nicht weit genug.