Offene Ateliers und Werkstätten sowie Konzerte: Die glasierten Pflastersteine der Keramikerin Dörte Schnackenberg aus Wilstedt sind nur ein Beispiel für die Vielfalt an Kunsthandwerk und Kunst, die an diesem Sonntag von 11 bis 18 Uhr in 17 Ortschaften der

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bunt ist die Kunst