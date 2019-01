Für ihren Song «Shallow» aus dem Musikdrama «A Star Is Born» hat Lady Gaga einen Golden Globe gewonnen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss / dpa)

Bunte Mischung bei den Golden Globes: Es gab Trophäen für Filmbiografien, Musikdramen und Politsatiren. Der Preisregen ging an Schwarze, an asiatische Filmschaffende und nach Mexiko.

Auch die Stars überboten sich an Farbe - Lady Gaga glänzte in Hellblau, Catherine Zeta-Jones in kräftigem Grün, Nicole Kidman trug hauteng und weinrot.

Glenn Close hat mit dem Filmdrama «The Wife» ihren dritten Golden Globe gewonnen. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss / dpa)

Was für ein Gegensatz zu der Globe-Gala in Beverly Hills vor einem Jahr, als die Promis statt Farbe und Glitter Schwarz trugen, solidarisch mit der #MeToo-Bewegung. Doch Frauenpower und Diversität spielten auch jetzt wieder eine Rolle, von der Moderation über Dankesreden bis zu „Time's Up“-Ansteckern an Revers und Ausschnitten.

Lauten Applaus gab es für die Hollywoodlegende Glenn Close (71), die mit ihrer Drama-Rolle in „Die Frau des Nobelpreisträgers“ („The Wife“) ihren dritten Globe holte. Darin spielt sie die geduldige Ehefrau eines Schriftstellers, die sich nach Jahren gegen den egoistischen Mann auflehnt. Frauen sollten ihren Träumen folgen, sagte Close in ihrer Dankesrede und erntete Standing Ovations.

Brian May (l) und Roger Taylor (r) von der Band Queen freuen sich mit Golden-Globe-Gewinner Rami Malek, der in «Bohemian Rhapsody» zu Freddie Mercury wurde. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss / dpa)

Close hatte überraschend die von vielen als Favoritin gehandelte Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga ausgestochen. Die 32-Jährige, die in dem Musikdrama „A Star Is Born“ eine aufstrebende Sängerin mimt, musste sich mit einem Globe für ihren Song „Shallow“ begnügen. Dabei war die hoch gelobte Romanze von Erstlingsregisseur Bradley Cooper mit fünf Nominierungen ins Rennen gegangen.

Nicht Cooper, sondern Rami Malek holte den Globe als bester Drama-Schauspieler für seine magische Verwandlung in den Queen-Frontmann Freddie Mercury. „Bohemian Rhapsody“ über die britische Rockband triumphierte am Ende der Globe-Nacht auch mit dem Spitzenpreis als bestes Filmdrama. Filmproduzent Graham King widmete die Trophäe dem 1991 gestorbenen Sänger Mercury: „Danke, dass du die Kraft hattest, dein wahres Selbst zu akzeptieren.“

Viggo Mortensen (l-r), Peter Farrelly, Linda Cardellini und Mahershala Ali freuen sich über die Auszeichnungen für «Green Book». Foto: Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss / dpa)

Zu Akzeptanz und Verständnis füreinander rief auch „Green Book“-Regisseur Peter Farrelly in seiner feurigen Rede auf. Das sei der Kern seiner Filmbiografie über einen schwarzen Jazz-Pianisten (gespielt von Mahershala Ali), der in den 1960er Jahren mit seinem weißen Chauffeur (Viggo Mortensen) durch die US-Südstaaten reist. Die tiefsinnige und zugleich amüsante Tragikomödie räumte gleich drei Preise ab: als beste Komödie, für das Drehbuch und für Nebendarsteller Ali.

Die bissige Politsatire „Vice“ war mit sechs Nominierungen als Favorit in das Rennen gezogen, am Ende gab es nur einen Preis für den Briten Christian Bale, der sich darin mit Extra-Pfunden und gekonnter Maske in den ehemaligen US-Vizepräsidenten Dick Cheney verwandelt. Als frisch gekürter Komödien-Star holte Bale prompt gegen den erzkonservativen Politiker Cheney aus. „Ich danke Satan für seine Eingebung, wie ich diese Rolle spielen kann“.

Auf dem Weg zur Afterparty im Beverly Hilton Hotel Tom Kaulitz und Heidi Klum. Foto: Willy Sanjuan/Invision/AP (Willy Sanjuan / dpa)

Frech und schlagfertig standen die Schauspieler Sandra Oh und Andy Samberg erstmals als Moderatoren der Trophäen-Gala auf der Bühne. Die kanadisch-koreanische Schauspielerin Oh („Grey's Anatomy“) ist die erste Globe-Gastgeberin asiatischer Abstammung.

Der deutsche Schauspieler Daniel Brühl („The Alienist“) und Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck („Werk ohne Autor“) zogen dagegen mit leeren Händen nach Hause. Den Globe für den besten nicht-englischsprachigen Film holte stattdessen der Mexikaner Alfonso Cuarón für das Schwarz-Weiß-Drama „Roma“.

Der mexikanische Regisseur Alfonso Cuarón («Roma») freut sich über zwei Golden Globes. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP (Jordan Strauss / dpa)

Henckel von Donnersmarck muss die Hoffnung auf einen Hollywood-Preis aber noch nicht aufgeben. Das Künstlerporträt „Werk ohne Autor“ ist in diesem Jahr der deutsche Oscar-Kandidat - am 22. Januar werden die Nominierungen verkündet, Ende Februar steigt die Gala. Der Regisseur hatte bereits 2007 mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“ Chancen auf einen Golden Globe, bei der Preisverleihung war er auch damals leer ausgegangen. Er holte aber im selben Jahr den Auslands-Oscar. Die Preis-Saison bleibt also weiter spannend. (dpa)