Und auch in diesem Jahr haben die Veranstalter ihrer Kreativität freien Lauf gelassen. Besucher des Kinderstadtfestes dürfen sich am nächsten Donnerstag auf viele

Attraktionen und einige Höhepunkte rund ums Essen und Kochen freuen.

Das Motto des 23. Kinderstadtfestes „Bunt und lecker – für Achims kleine Feinschmecker“ verspricht auf jeden Fall einige

kulinarische Erlebnisse und viel Freude. Dementsprechend ist mit einer Vielzahl an Leckereien für

jeden Geschmack zu rechnen.

Die Organisatoren kündigen süßes Naschwerk wie Crepes, Eis, Waffeln, Zuckerwatte und Schoko­früchte als auch Herzhaftes wie Spiralkartoffel, Hotdogs, Bratwurst, Pommes sowie vegane Speisen an.