Eine Runde auf dem Kettenflieger macht Spaß und ermöglicht einen guten Überblick über das Festgelände. (Gabriela Keller)

„Hier verliert man seine Kinder nicht aus den Augen und kann so auch mal entspannt eine Bratwurst am Stand nebenan essen, während der Nachwuchs eine Extrarunde auf dem Karussell dreht.“ Dass der Markt bereits so lange besteht, freut den Schausteller und Mitorganisator. In anderen Gemeinden seien Veranstaltungen dieser Art schon längst aus dem Terminkalender gestrichen worden, auch weil es für kleine Events immer schwerer werde, attraktive Beschicker zu sich zu holen. „Wir wollen aber auch nach 430 Jahren nicht Schluss machen und setzen alles daran, dass die Jahrmärkte in dieser Form weiter existieren.“

Auch auf dem „Night Dancer“ geht es rund – allerdings ist die Fahrt deutlich wilder. (Gabriela Keller)

Die Gruppe Samba la Moor eröffnet das musikalische Fest- programm. (Ulf Buschmann)

Für die Geburtstagsausgabe des Neuenkirchener Marktes haben sich die Veranstalter einiges ausgedacht, darunter auch Neuheiten wie den Weinstand, der in diesem Jahr das erste Mal mit dabei ist. Auch kommt mit dem Fischhandel Bracht ein neuer Stand für alle Liebhaber von Spezialitäten aus dem Meer nach Neuenkirchen. Eis Motz aus Schwanewede ist vielen vom Bremer Eisfest und dem Freimarkt bekannt – und ebenfalls auf dem Marktgelände in Neuenkirchen zu Gast. Daneben gibt es zahlreiche Leckereien wie Crêpes, Bratwurst, Pilze, Schinkenbraten und mehr zu entdecken. Die Kirchengemeinde bietet in ihrem Scheunencafé einen entspannten Ort zum Treffen und Klönen.

Musik von Samba bis Rock

Bei der Auswahl der Fahrgeschäfte wurde darauf geachtet, dass für jede Altersklasse etwas Passendes geboten wird. So wird wie gewohnt das Nostalgie-Kinderkarussell aufgebaut. „Das hat schon Tradition! Der Inhaber wird in diesem Jahr 80 und packt immer noch selbst mit an“, weiß Jürgen Mehrtens. „Das ist beeindruckend. Deshalb haben wir ihm auch schon eine dauerhafte Zusage erteilt – er darf mit seinem Karussell solange zu uns auf den Neuenkirchener Markt kommen, wie er möchte.“ Weitere Fahrgeschäfte sind ein Kettenkarussell, das nach zwei Jahren Pause wieder mit dabei ist, und der Night Dancer, eine Attraktion für alle, die nach etwas Nervenkitzel suchen.

Wie gewohnt können sich Besucher auch auf ein musikalisches Programm freuen. Den Anfang macht am Sonnabend die Formation Samba la Moor, die brasilianische Rhythmen auf den Marktplatz bringt. Sie stehen im Anschluss an die Eröffnung auf der Bühne, die um 15 Uhr durch Bürgermeisterin Angelika Cordes und Jürgen Mehrtens erfolgt. Am Nachmittag ertönen irische Klänge und gegen 19 Uhr rockt die Rock`n Roll Show Band Rusty 66. Auch am Sonntag wird mit einem spannenden Musikprogramm einiges geboten.

Während draußen reges Treiben herrscht, geht es im Rathaus etwas beschaulicher zu. Dort stellen Hobbykünstler am Sonnabend und Sonntag ihre Arbeiten aus und bieten diese auch zum Kauf an. Ebenfalls geshoppt werden kann auf dem Flohmarkt am Sonnabend, der gegen 8 Uhr startet. Die Teilnahme ist kostenlos, was bedeutet, dass jeder seinen Stand auf der Strecke zwischen Marktgelände und Discounter aufstellen kann.