Wer mehr Insekten in den Garten locken will, kann dies mit einer Auswahl bunter Sommerblumen erreichen. (Pexels)

Sie sind zwar echte „Blumenkinder“, aber auch ein bisschen wählerisch: Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und Co. fliegen eben nicht auf jede Blüte. Besonders lieben sie einfache, ungefüllte Blumen. Verschwenderisch gefüllte Rosen, oft ein Ergebnis sorgfältiger Züchtung, bieten Insekten dagegen ganz einfach nichts, wovon sie sich ernähren könnten. Denn bei der Züchtung auf üppige Blütenfülle sind die Staubgefäße der Pflanzen nur noch schöner Schein und enthalten keinen Pollen und Nektar mehr. Ungefüllte Blütenköpfe erleichtern den kleinen Fliegern dagegen den direkten Zugang zum Inneren und damit zum süßen Lebenssaft.

Beliebt: die Farbe Lila

Schmetterlingen haben eine Vorliebe für die Farben Lila und Rosa. (Pixabay)

Der Klassiker im Sommer – die Sonnenblume – ist ein wahrer Insekten-Magnet. Bevorzugt angeflogen werden jedoch auch Margeriten, Sonnenhut und Fetthenne sowie Kornblumen, Ringelblumen und Zinnien. Letztere sind besonders bei Schmetterlingen beliebt. Die zarten Falter haben zudem eine Vorliebe für die Farben Lila und Rosa. Eigens für seine Eigenschaft, Schmetterlinge anzulocken, ist zum Beispiel der Sommerflieder bekannt, auch Schmetterlingsstrauch genannt, der von Juli bis September blüht. Die lilafarbenen, elegant und zugleich etwas exotisch wirkenden Kugeldisteln sind eine gute Nahrungsquelle für die Raupen der Schmetterlinge. Bienen steuern gern die sonnig-gelben Blüten von Leinkraut und Färberkamille an – Letztere blüht ausdauernd bis zum ersten Frost. Und Hummeln lieben Blauen Eisenhut – aber Achtung: Eisenhut ist hochgiftig, schon die Berührung kann zu Ausschlag führen!

„Dufte“ und lecker

Bienen steuern gerne sonnig-gelben Blüten an. (Pixabay)

Wohlriechende Kräuter wie Lavendel oder Rosmarin und Thymian verwöhnen mit ihrem Duft nicht nur menschliche Nasen – sie kommen auch bei Insekten gut an, weil sie reichlich Nektar und Pollen bieten. Allerdings nur, wenn man sie blühen lässt. Wie schön, dass etwa Schnittlauch nicht nur gut auf dem Butterbrot schmeckt, sondern mit seinen hübschen, meist lilafarbenen Blüten auch eine echte Zierde im Beet oder auf dem Balkon ist. Einen angenehm aromatischen Duft verströmt die Schafgarbe – es gibt sie in vielen Farben, sie blüht bis in den September hinein und bittet bis dahin zahlreiche Insektenarten zum Buffet. Wenig Platz? Für kleine Töpfchen auf dem Balkon empfehlen sich etwa Lobelien (Männertreu) – sie haben allerdings viel Durst und sind für Mensch und Tier giftig.

Einfach wachsen lassen

Auch Löwenzahn, Gänseblümchen und Klee bieten kleinen Fliegern Nahrung. (Pexels)

Faulpelze machen es richtig: Wer im Garten nicht sofort abgeblühte Pflanzen entfernt und den Rasen auch mal wuchern lässt, bietet Insekten mehr Futter. Löwenzahn, Gänseblümchen und Klee – und damit auch die kleinen Flieger – profitieren schon, wenn man einfach die Intervalle zwischen den Rasenmäher-Einsätzen verlängert. Vielleicht kann man auch eine Ecke ganz sich selbst überlassen und schauen, welche Blumen und Kräuter sich dort ansiedeln – und wie dieser Bereich dann von Insekten frequentiert wird. Wer gleich eine ganze Blumenwiese anlegen will, findet im Handel fertige Saatgutmischungen, die eigens auf die Bedürfnisse von Bienen, Hummeln und Konsorten abgestimmt sind. Bis dahin kann man dem Rasenmäher eine Pause gönnen und zwischen den Stauden mal Wildwuchs erlauben. Und auch wenn es schwerfällt, sollte man Brennnesseln, die dann in die Höhe schießen, stehen lassen. Denn sie sind eine wichtige Futterpflanze für die Raupen vieler Schmetterlingsarten und außerdem Lebensraum zahlreicher Käfer.