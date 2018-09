Die Messe bietet Veranstaltungen und Informationen für Jung und Alt. Stars wie Paul Janke (im roten Anzug) sorgen für Stimmung. (Planetlan GmbH / FR / Messe Bremen)

September, präsentieren rund 800 Aussteller Neues und ­Bewährtes für alle Lebenslagen in den sieben Hallen der Messe Bremen. Premiere feiert in diesem Jahr der Spielebereich „Games for ­Families“. Hier können Jung und Alt an allen neun Tagen digitale und analoge Spiele nach Herzenslust und ohne Zeitdruck ausprobieren und ihre Lieblingstitel zum Messepreis direkt mit nach Hause nehmen.

Mittendrin statt nur dabei sind Nutzer in der First-Person-View-Arena (auf deutsch Ich-Perspek­tive). „Hier verschwimmen Spiel und Realität auf spannende Weise“, berichtet Projektmitarbeiterin ­Mirijam ­Hafner. „Mithilfe einer Art Vir­tual-Reality-Brille steigen die Nutzer virtuell in die Cockpits von Drohnen oder Modellautos ein und erleben ihre spektakulären Flug- und Fahrmanöver, als würden sie selbst im Cockpit sitzen.“

KOLL HanseLife, Messe (Grooveevents)

Wellness, Gesundheit, Sport und Leben – in Halle 5 dreht sich alles um das Wohlbefinden. Ein beliebter Treffpunkt ist der Bereich „Beauty, Styling & More“. Ob frisieren, schneiden oder schminken – wer Lust auf eine Veränderung hat, kann sich an allen neun Veranstaltungstagen bei den Bremer Innungen der Friseure und Kosmetiker für schmales Geld einen neuen Look verpassen lassen.

Große Veränderungen sind hingegen am Samstag, 22. September, vorprogrammiert. Im Vorfeld der HanseLife konnten sich mutige Männer und Frauen für die ­Vorher-Nachher-Show bewerben. „Die fünf auserwählten Kandidaten erwartet ein Rundumstyling durch die Profis. Die Verwandlung können die Besucher live auf der Bühne in Halle 5 verfolgen“, sagt Ingo Kleemeyer, Projektleiter der HanseLife.

Zahlreiche Vorführungen der Kosmetiker-Innung Bremen stehen auf dem Messe-Programm. (Messe Bremen / Jan Rathke)

Fokus Wohlbefinden

Wer sich erst einmal beraten lassen möchte, ist bei den Innungsmitgliedern ebenfalls gut aufgehoben. Die Experten informieren über aktuelle Trends, Pflegeprodukte und Kosmetika. Zusätzlich profitieren Besucher hier am Montag, dem sogenannten Beauty-Tag, von zehn Prozent Rabatt auf alle angebotenen Dienstleistungen. „Zum Wohlbefinden gehört jedoch mehr als nur ein gutes Aussehen – zum Beispiel Sportangebote und die passende Bekleidung, Massage­geräte und Wellnessprodukte oder Matratzen für einen gesunden Schlaf. All das und vieles mehr gibt es auf der HanseLife“, erläutert Kleemeyer. Abgerundet wird das breite Themenspektrum durch ­Gesundheits- und Informationsangebote von Krankenkassen, ­Alten- und Krankenpflege, Selbsthilfegruppen und Verbänden, ­Fitnesszentren und Sportvereinen.

„Aktiv älter werden“ lautet das Motto am Dienstag und Mittwoch, 18. und 19. September, bei der ­InVita in Halle 7. Die Messe richtet sich gezielt an Besucher 60 plus und zeigt, wie man auch im Rentenalter fit und aktiv bleiben, sich engagieren und die neu gewonnene Zeit für Reisen, Hobbys oder Sport nutzen kann. „Einen ersten Vorgeschmack erhalten Interessierte direkt auf der Messe: Abwechslungsreiche Tanz- und Sportangebote auf der Aktivbühne laden zum Mitmachen ein“, sagt Patricia Reitmeier von der Messe Bremen.

Darüber hinaus bieten die rund 90 Aussteller vielfältige Informationen und Präsentationen zu den Bereichen Freizeit und Sport, Gesundheit und Wellness, Reisen und Bildung, Finanzen und Vorsorge sowie zu den Themen Pflege, Wohnen und Betreuung. Auch die Bremer Politik lässt es sich nicht nehmen, einen Blick auf das Geschehen zu werfen. Am Dienstag um ­

14 Uhr hat sich Bürgermeister und Präsident des Senats, Dr. Carsten Sieling, angemeldet. Einen Tag später wird Bremens Sozialsenatorin Anja Stahmann um 13.30 Uhr ein Grußwort halten.

Die HanseLife ist bis einschließlich Sonntag, 23. September, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet – außer Freitag von 12 bis 20 Uhr.