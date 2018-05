„Die schöne Lage inmitten von Feldern und Wald sowie der ­Bezug zum ländlichen Leben macht unsere Einrichtung aus“, findet Matthias Hermeling, der Geschäftsführer der Senioren­residenz Walschlösschen in Ganderkesee-Stenum. Das Angebot umfasst Kurzzeit- und Verhin­derungspflege, Krankenhausnachsorge, Urlaubspflege, Probewohnen, Dauer- und Schwerst-

pflege sowie die Betreuung demenziell Erkrankter.

Wer sich für die Seniorenresidenz interessiert, ist herzlich ­eingeladen, zum Sommerfest zu kommen. Am 18. August ab 14.30 Uhr findet das Ereignis statt, welches die größte Feier im jährlichen Veranstaltungskalender ist. Bewohner, ihre Angehörige und Interessierte nehmen daran teil. „Wir errichten wieder ein großes Festzelt, wo es Kaffee und Kuchen gibt“, schildert ­Matthias Hermeling. Ein buntes Rahmenprogramm mit Bingo und tollen Preisen, einem Entertainer, Musik und vielem mehr sorgt für Unterhaltung. Am Abend wird dann gemeinsam gegrillt. „Wir begrüßen zu unserem Sommerfest manchmal um die 200 Gäste“, freut sich ­Hermeling.

Darüber hinaus gibt es Aktuelles aus der Seniorenresidenz zu berichten. Denn der Verwaltungstrakt wurde neu gebaut und erhält derzeit noch eine passende ­Innenausstattung. „Es war alles noch auf dem alten Stand vom Vorbetreiber der Residenz. Wir möchten das Haus aber insgesamt modern halten, um ­unseren Bewohner ein schönes ­Ambiente und unseren Mitarbeitern ein gutes Arbeitsumfeld zu bieten“, erklärt der Leiter.

Am Schullandheim 15 befinden sich die gepflegten Klinkergebäude der Residenz, die 74 Einzel- sowie 18 Doppelzimmer beherbergt. Davon sind 23 ­Räume dem Demenzbereich vorbehalten. 111 Bewohner zählt die Residenz aktuell. Ein Team aus rund 100 Mitarbeitern in Teil- und Vollzeit sowie bis zu

25 Ehrenamtliche kümmern sich um ihre Anliegen und Bedürfnisse. Im Spätsommer starten fünf neue Auszubildende in

den Pflegeberuf. Außerdem sucht die Einrichtung noch ­­

einen jungen Menschen, der ein freiwilliges soziales Jahr absolvieren möchte.