Im Juni dieses Jahres hat der Lauf-Club 93 Delmenhorst ein kleines Jubiläum gefeiert und mit seinem Organisationsteam zum 15. Mal den Burginsellauf über 24 Stunden in Delmenhorst veranstaltet. Mit knapp 200 Einzelläufern gab es einen Teilnahmerekord. Die Planungen für den nächsten Burginsellauf am 22. und 23. Juni kommenden Jahres sind weit fortgeschritten. Es hätten sich bereits 93 Einzelläufer und fünf Mannschaften angemeldet, teilt der Lauf-Club mit. Insgesamt werden rund 1000 Teilnehmer in Delmenhorst erwartet. Auch 2019 werden wieder bis zu 200 Einzelläufer und 80 Mannschaften zugelassen. Eine Anmeldung ist online auf www.24-lauf.de möglich. Hier gibt es auch weitere Informationen.

Zum Rahmenprogramm des Burginsellaufes werden unter anderem Live-Musik, Akrobatik, Tanzeinlagen und die abendliche Gitarrenmusik am Lagerfeuer gehören. „Zurzeit werden Ideen gesammelt und ausgewertet, um den Sportlern und Zuschauern auch im kommenden Jahr attraktive Alternativen anzubieten“, heißt es vonseiten des Veranstalters. Ein Höhenfeuerwerk gibt es dieses Mal jedoch nicht – erstmals seit dem Jahr 2012. Grund dafür sind naturschutzrechtliche Auflagen.

Ein Höhepunkt ist aber bereits jetzt schon gesetzt: Zusammen mit der Lebenshilfe Delmenhorst ist es dem Lauf-Club gelungen, 5000-Meter-Olympiasieger und Entertainer Dieter Baumann nach Delmenhorst zu holen. Am Vorabend des Burginsellaufs wird Baumann sein neues Programm „Dieter Baumann läuft halt (weil singen kann er nicht)“ in der Markthalle vorstellen.

Auch wirtschaftlich war der Burginsellauf im vergangenen Jahr ein Erfolg: Die erzielten Überschüsse spenden die Organisatoren an gesundheitsfördernde Projekte in Delmenhorst. Jeweils eine Spendensumme in Höhe von 1000 Euro erhalten das Delmenhorster Institut für Gesundheitsförderung (DIG) für sein Projekt „Stadtentdecker“, der Kommunalpräventive Rat der Stadt Delmenhorst und die Jugendkirche St. Paulus.