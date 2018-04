Reisekauffrau Renate Kaiser berät ihre Kunden in allen Fragen rund um die nächste Urlaubsreise. Als Kurztrip empfiehlt sie etwa einen Ausflug zum Keukenhof in Holland. (Janina Weinhold)

Die fünf hauseigenen Komfortreisebusse mit extra bequemem Sitzabstand steuern regelmäßig verschiedene feste Ziele an.

Darüber hinaus bringt der Anbieter Gruppen zu ihren Wunschzielen. „Eine ganze Gruppe von begeisterten Radsportlern fahren wir zum Beispiel in die Dolomiten. Die Crew will über das Gebirge nach Nizza radeln. Ihre Fahrräder finden in unserem modernen Radanhänger Platz. Die Gruppe ist auf eigene Faust unterwegs, kann sich aber abends über die von uns gebuchten Etappenhotels freuen“, erläutert Renate Kaiser. Auch bei den regulären Fahrradreisen legt die Urlaubsexpertin viel Wert auf Individualität. Auf den vom Reise-Team Kaiser aktuell angebotenen Radtouren im

Nettetal, an der Müritz oder an der friesisch-holländischen Küste etwa sind keine Profifähigkeiten vonnöten. Die Touren begleitet jeweils ein Reiseführer und die Gruppe entscheidet gemeinsam, wie der Urlaub ablaufen soll. „Oft kennen sich nicht alle Radtourteilnehmer. Solche bunt gemischten Gruppen lernen sich direkt bei einem gemeinsamen Frühstück kennen und besprechen dann, wie weit gefahren und was besichtigt werden soll“, sagt Kaiser. Die Räder werden stehend in einem modernen Fahrradanhänger transportiert. „Fahrräder mit Elektroantrieb zum Beispiel verkraften keinen hängenden Transport. Die Felge wird dann schnell in Mitleidenschaft gezogen“, erläutert die Reisefachfrau.

Urlaubslustige können bei dem Busunternehmen zudem verschiedene Tagesausflüge buchen. Im Mai stehen zahlreiche Touren – auch zu besonderen Festen – auf dem Programm. Am Dienstag, 1. Mai, etwa steuert der Bus die ostfriesische Gemeinde Neuharlingersiel zum Maischollenessen an. Am darauffolgenden Sonntag, 8. Mai, feiert das Städtchen Jork im

Alten Land mit dem traditionellen Blütenfest die Apfel- und Kirschblüte. Zu den weiteren Höhepunkte in diesem Monat zählen ein Besuch der Bundesgartenschau in Bad Iburg sowie eine Fahrt zur Müritz Sail 2018 in Waren.

Für Tagestouren sind selbst für Kurzentschlossene Anmeldungen möglich – bis zu einen Tag vor der Abreise. Bei mehrtägigen Fahrten rät das Reise-Team Kaiser jedoch dazu, mindestens vier Wochen im Voraus zu buchen. „So lassen sich individuelle Wünsche in der Gruppe einrichten, und unsere Hotelpartner werden rechtzeitig informiert“, sagt Kaiser. Sie führt das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann Wilhelm Kaiser und hat große Freude an der Beratung. Alle Bustouren sind online buchbar. Interessierte, die sich einen Service vor Ort wünschen, erhalten in den vier Reisebüros in Bremen, Rotenburg, Soltau und Hamburg kompetente Beratung. Im Bremer Büro, Daniel-von-

Büren-Straße 21 kümmert sich meist die Chefin persönlich um alle Fragen zum Reiseprogramm 2018. Den Katalog mit allen Fahrten gibt es auch im Internet oder auf Wunsch per Post direkt nach Hause. Er beinhaltet rund 50 Reisen für die aktuelle Urlaubssaison.

Weitere Infos gibt es unter www.reiseteamkaiser.de.