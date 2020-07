Sie verkauft jetzt Wein: Hollywood-Star Cameron Diaz. (Stuart C. Wilson/Getty Images)

Auf der Kinoleinwand gehörte sie zu den begehrtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Doch seitdem Cameron Diaz vor zwei Jahren offiziell ihre Schauspielkarriere an den Nagel hing, war es relativ still um die 47-Jährige. Bis jetzt: Auf Instagram verkündete Diaz, dass sie gemeinsam mit Geschäftsfrau Katherine Power eine eigene Weinmarke namens „Avaline“ auf den Markt bringen will.

In ihrem Posting schrieb die Ex-Schauspielerin: „Darf ich vorstellen: Avaline! Vor zwei Jahren hat alles in meinem Garten in Los Angeles an einem wunderschönen Nachmittag mit Katherine Power begonnen. Wir haben gemeinsam festgestellt, dass wir ganz genau wissen, welche Produkte und Inhaltsstoffe auf und in unseren Körper gelangen - also warum nicht auch bei Wein?“

„Das Leben in vollen Zügen genießen!“

Cameron Diaz erklärte daraufhin: „Unsere Reise, bei der wir die Fragen rund um die Inhaltsstoffe im Wein beantworten wollten, hat uns quasi dazu gebracht, Avaline zu kreieren. Ich habe immer daran geglaubt, dass der Schlüssel zur Balance im Bereich Wellness liegt. Einen Bio-Wein zu trinken, der voll von natürlichen Inhaltsstoffen ist, hilft mir dabei, die innere Balance zu finden. Es ist die natürlichste Form von Wein, für all diejenigen, die das Leben in vollen Zügen und ganz relaxt genießen wollen.“

Die 47-Jährige, die mit „Good Charlotte“-Rocker Benji Madden verheiratet ist, schien von ihrem neuen Produkt völlig aus dem Häuschen zu sein und schrieb abschließend an ihre rund 6,9 Millionen Instagram-Fans: „Darauf stoßen wir an!“