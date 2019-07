Mehr als 31 Millionen Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr laut Statista auf den Campingplätzen der Republik gezählt. In Deutschland gibt es 2979 geöffnete Plätze mit fast angebotenen 221 000 Stellflächen. Die meisten Campingplätze befinden sich in Bayern, gefolgt von Niedersachsen und Baden-Württemberg. Gemessen an der Anzahl der Stellplätze gehört auch Mecklenburg-Vorpommern mit rund 25 900 neben

Bayern und Niedersachsen zu den Top drei der Bundesländer im Campingsektor.

Für rund 11,5 Millionen Deutsche ist eine Campingreise die favorisierte Urlaubsform, rund zwei Millionen betreiben häufig Camping oder Caravaning in ihrer Freizeit. Die beliebtesten Ziele im Sommer sind dabei vor allem Deutschland, Italien und Kroatien. Am günstigsten reisen deutsche Campingtouristen im eigenen Land, dort liegen die durchschnittlichen Preise pro Übernachtung bei rund 30 Euro, am teuersten ist es in der Schweiz mit fast 47 Euro.

Der Gesamtumsatz des deutschen Campingtourismus beläuft sich auf rund 12,6 Milliarden Euro. Davon entfallen rund fünf Milliarden auf Ausgaben im Zielgebiet, etwa für Übernachtungen oder Gastronomie. Für Fahrtkosten werden zusätzlich rund vier Milliarden Euro ausgegeben. Der Rest entfällt auf Ausgaben für die Ausrüstung, wozu auch die Anschaffung von Fahrzeugen zählt. 2017 wurden in Deutschland 22 600 Caravans und rund 40 600 Reisemobile neu zugelassen.