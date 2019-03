Sein Herz schlägt doch nicht nur für Düsseldorf: Campino besitzt nun auch die britische Staatsbürgerschaft. (Andreas Rentz/Getty Images)

Während zahlreiche Briten versuchen, vor dem Brexit die Staatsbürgerschaft in einem EU-Land zu erhalten, wählte ein deutscher Rockstar nun den umgekehrten Weg: Campino, Sänger der Toten Hosen, ist nun auch Brite. „An Tagen wie diesem liebe ich meinen Job. Ich hatte heute das Vergnügen, die Einbürgerungsfeier für meinen Freund und nun auch Landsmann Campino vorzunehmen!“, twitterte Sir Sebastian Wood, der britische Botschafter in Berlin, am Montag.

Campino kam am 22. Juni 1962 unter dem Namen Andreas Frege in Düsseldorf zur Welt - als Sohn eines deutschen Vaters und einer englischen Mutter. Wie seine Geschwister wurde Campino zweisprachig erzogen. Bislang äußerte sich der Sänger nicht dazu, was ihn dazu bewogen hat, sich um die doppelte Staatsbürgerschaft zu bewerben.