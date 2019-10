Seit wenigen Monaten hat Campino ganz offiziell neben der deutschen auch die englische Staatsbürgerschaft. "Für mich hat sich da ein Kreis geschlossen. Mein Leben lang habe ich mich mal deutsch, mal englisch gefühlt." (2019 Getty Images/Andreas Rentz)

Im März 2019 schwor er den Eid. Seither ist Campino, Frontmann der Toten Hosen, ganz offiziell auch Brite. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau erklärte der 57-Jährige nun seine Beweggründe dafür, neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft anzunehmen. „Für mich hat sich da ein Kreis geschlossen“, erklärte der gebürtige Düsseldorfer, dessen Mutter Engländerin war. „Mein Leben lang habe ich mich mal deutsch, mal englisch gefühlt. Am ehesten noch als Europäer. Gott sei Dank war es für mich so, dass ich mich nicht festlegen musste.“ Die doppelte Staatsbürgerschaft fühle sich jetzt „einfach richtig“ an. Den Eid habe er „sozusagen im Sinne der Queen für die Grundwerte Großbritanniens“ geschworen.

Die Queen habe er seit jeher auch als sein Staatsoberhaupt empfunden. Im Interview berichtet er über eine Begegnung als Kind, die ihm bis heute in Erinnerung geblieben ist. „Ich muss so fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein. Wir besuchten eine meiner Tanten in Dartmouth, einer englischen Kleinstadt, und die Queen besuchte den Ort mit dem Schiff Britannia. Als es wieder auslief, fuhr es am Haus meiner Tante vorbei. Da gab es einen riesen Garten, der ging runter bis zum Ufer des Flusses.“ Er habe in diesem Moment alleine auf der Wiese gestanden - „mit einer Fahne und ich wedelte wie verrückt. Die Queen war noch an Deck und hat mir zurückgewunken. Das war ein Gruß an mich, hundertprozentig, denn sonst war ja niemand da. Dieser Moment hat mir viel bedeutet. Den hab ich nie vergessen.“

Ab Juni 2020 gehen die Hosen mit Frontmann Campino auf eine "Alles Ohne Strom"-Tour durch die großen Hallen. (Enno Kapitza)

Am 25. Oktober erscheint das neue Album der Toten Hosen. „Alles ohne Strom“ heißt das Akustikwerk, gefolgt am 22. November von einer DVD/Blu-ray, die im Sommer live in der Düsseldorfer Tonhalle aufgenommen wurde. Mit 16 Musikern - Klavier, Bläser, Streicher - standen die Toten Hosen auf der Bühne und interpretierten ihre Songs neu. Hinzukamen einige neue Titel sowie Coversionen, unter anderem von Rammsteins „Ohne dich“.