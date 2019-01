Seit nunmehr sechs Jahren hat der Capstan Shanty Chor die Ehre und Freude, die Gäste des Bremer Schaffermahls mit maritimen Liedern vor dem Rathaus zu begrüßen. Viele bekannte Persönlichkeiten konnten die Chormitglieder dabei kennenlernen, wie Frank-Walter Steinmeier, Ursula van der Leyen, Olaf Scholz, Annegret Kramp-Karrenbauer, Alexander Dobrindt sowie viele bekannte Honoratioren aus der Wirtschaft. Die Gäste waren stets beeindruckt und freuten sich über die musikalische Begrüßung.

Auch in diesem Jahr wird der Capstan Shanty am 8. Februar die Gäste auf Ihrem Weg von der Handelskammer zum Rathaus musikalisch begrüßen. Gut eingepackt wollen die Sänger dem hoffentlich nicht zu kalten Wind trotzen und mit heißen Melodien die Teilnehmer des Schaffermahls am Rathauseingang unterhalten. Natürlich werden Lieder wie „Bremen gute Fahrt“, „In Bremen da muss man gewesen sein“ und maritime Lieder wie „Hoch im Norden weht ein rauer Wind“ beim Konzert nicht fehlen und dazu ein passendes Ambiente bieten.