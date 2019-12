In "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl" erzählt Caroline Link vom Schicksal einer jüdischen Familie im Zweiten Weltkrieg. Inwiefern ihre eigenen Angehörigen vom Krieg betroffen waren, erzählte die Regisseurin nun in einem Interview. (2017 Getty Images/Hannes Magerstaedt)

Caroline Link ist zurück - und das nur ein Jahr nach ihrem großen Kinoerfolg mit „Der Junge muss an die frische Luft“. In ihrem neuen Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ (ab 25. Dezember im Kino) adaptiert die oscarprämierte Regisseurin den gleichnamigen Buchbestseller von Judith Kerr. Der von der Lebensgeschichte Kerrs inspirierte Film folgt der jüdischen Familie Kemper bei ihrer Flucht vor den Nationalsozialisten. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau sprach Caroline Link nun über ihre Kindheit, in der die Auswirkungen des Krieges noch immer zu spüren waren. „Ich erinnere mich an sehr viele versehrte Männer, die aus dem Krieg zurückkehrten“, sagte die 55-Jährige. Das Fehlen einer Gliedmaße sei damals „normal“ gewesen.

Außerdem klärte die Filmemacherin über das Schicksal ihrer Großeltern auf: „Einer meiner Opas ist im Krieg gefallen, der andere wurde verwundet. Meine Großmütter mussten also die Kinder alleine großziehen und die Familie durch den Krieg bringen.“ Das Trauma des Krieges, glaubt Link, habe „lange nachgehallt, bis in meine Generation hinein“.

„Dass nun in vielen europäischen Ländern Autokraten an der Macht sind und man wieder nach einem starken Führer ruft, der alles aufräumt, ist erschreckend“, merkte die Erfolgsregisseurin an. Es sei verwunderlich, „dass so viele Leute diesen Rattenfängern auf den Leim gehen, die extrem einfache Antworten auf sehr komplizierte gesellschaftliche Fragen geben.“