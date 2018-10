Nach eigener Aussage verzichtet Barbra Streisand im Auto auf Musik. Für James Corden und seine Show "Carpool Karaoke" machte sie natürlich eine Ausnahme. (The Late Show With James Corden / YouTube)

Einsteigen, anschnallen und dann auf eine Art und Weise aus sich herausgehen, die bei einem normalen Interview undenkbar wäre: Das Konzept, mit dem die Sendung „Carpool Karaoke“ inzwischen Kultstatus erlangt hat, scheint auch bei Barbra Streisand aufzugehen. Wie für die Show üblich, sang sie während der Fahrt gemeinsam mit US-Moderator James Corden - für die 76-Jährige, die vermeintlich schon alles erlebt hat, war es aber doch etwas Besonderes. Auf Twitter schrieb sie dazu: „Könnt ihr euch vorstellen, dass dies mein erstes Mal war, dass ich in einem Auto laut gesungen habe?“

Dazu musste Barbra Streisand offenbar auch ein wenig über ihren eigenen Schatten springen, denn üblicherweise mag es die 14-fache Grammy-Gewinnerin im Auto wohl eher leise. In einem bereits veröffentlichten Teaser-Video zu der besagten „Carpool Karaoke“ Folge erklärt sie: „Ich schalte eigentlich nicht das Radio ein, um Musik zu hören.“ In ihrem Tweet versicherte sie dennoch, dass sie bei ihrer Tour mit James Corden „viel Spaß“ gehabt habe. Die komplette Episode wird in der Nacht zum Freitag in Cordens US-Sendung „Late Late Show“ ausgestrahlt und ist ab Freitag, 2. November, bei Apple Music zu sehen. Am gleichen Tag erscheint mit „Walls“ ein neues Album von Barbra Streisand.